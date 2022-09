PSG Mercato : La raison de la colère de Mbappé désormais connue

Publié par JEAN-LUC D le 30 septembre 2022 à 13:23

Kylian Mbappé a récemment poussé un coup de gueule sur son positionnement au PSG. La raison de cette colère de l’attaquant parisien est désormais connue.

PSG Mercato : Kylian Mbappé regrette le non recrutement d’un numéro 9

Pour son premier mercato en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos a réussi à attirer Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler cet été. Un recrutement salué par les supporters et plusieurs observateurs du club de la capitale. Luis Campos ayant réussi à renforcer presque tous les compartiments de jeu du PSG. Toutefois, tout le monde ne semble pas satisfait du marché réalisé par l’ancien recruteur du Real Madrid.

En effet, selon les informations divulguées par RMC Sport, Kylian Mbappé ne serait pas du tout satisfait de ses dirigeants pour le non recrutement d'un attaquant supplémentaire capable d’évoluer au poste de numéro 9. Le média sportif révèle en effet que Mbappé souhaitait voir débarquer un attaquant de classe mondiale. Toujours selon la même source, le coéquipier de Messi et Neymar espérait que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos parviendraient à recruter Ousmane Dembélé ou Robert Lewandowski. Les dirigeants du PSG ont pourtant tenté d’attirer un buteur de grande classe.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi a tenté Erling Haaland

S’il a finalement posé ses valises à Manchester City après avoir quitté les rangs du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien Erling Haaland aurait pu devenir le coéquipier de Kylian Mbappé cette saison. Dans une interview accordée au quotidien madrilène Marca, Alf-Inge Haaland, père et agent du joueur de 22 ans, a révélé que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fait une offre pour recruter son fils. Cependant, le représentant du protégé de Pep Guardiola assure que le PSG ne figurait qu’en quatrième position dans leur choix. Dans les colonnes du journal espagnol, Haaland père a notamment déclaré :

« Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe. Le Bayern Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid comme numéro trois, le Paris Saint-Germain comme numéro quatre. Nous avons aussi eu quelques équipes anglaises à part City qui sont assez bonnes, comme Liverpool et Chelsea. Ensuite, il y avait le FC Barcelone. Ils sont tous plus ou moins sur la même ligne. »

Auteur de 14 buts en 10 matches toutes compétitions confondues, le cyborg norvégien brille loin du Paris SG et de Kylian Mbappé. Au grand dam des décideurs parisiens qui n’ont pas réussi à tenir leurs promesses lors des discussions pour la prolongation de l’international français de 23 ans.

PSG Mercato : Les coulisses des négociations pour la prolongation de Mbappé

RMC Sport a notamment dévoilé les coulisses des négociations entre la direction du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger son contrat qui expirait le 30 juin dernier. Une source au sein du média sportif indique ainsi qu’absolument « aucune promesse n’a été formulée. Nasser l’a bien dit, tout comme Kylian. » Toujours selon la même source,

« On sait tout de même que dans le projet exposé à Kylian Mbappé pour prolonger, il n’y avait pas Neymar. Le Français n’a pas milité pour le départ de son coéquipier comme ça a pu être dit, mais il l’avait donc accepté. »

Si Christophe Galtier et Luis Campos ont reconnu que le mercato estival a été quelque peu raté, une source proche des négociations ajoute que le PSG avait effectivement dit à Mbappé « que l’équipe allait être améliorée, mais en étant toujours soumise aux règles du fairplay financier ». Mais après avoir tenté Gianluca Scamacca, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Marcus Rashford, le champion de France en titre n’est pas parvenu à faire venir le quatrième attaquant tant attendu.