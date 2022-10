PSG : Un retour important à Paris avant le choc contre l’OGC Nice

Publié par Team Foot Sur 7 le 01 octobre 2022 à 19:07

À quelques heures du choc de la neuvième journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice, le PSG va enregistrer un important retour dans la capitale.

PSG : Presnel Kimpembe de retour à Paris ce samedi

Blessé le 10 septembre dernier contre le Stade Brestois et annoncé forfait pour au moins six semaines, Presnel Kimpembe était allé poursuivre sa convalescence à la clinique Aspetar de Doha. Et alors que ses coéquipiers du Paris Saint-Germain affrontent l’OGC Nice ce samedi à 21 heures au Parc des Princes, le défenseur central de 27 ans devrait faire son retour dans la capitale ce même jour. D’après les renseignements obtenus par le quotidien L’Équipe, l’international français, qui souffre de l'ischiojambier de la cuisse gauche, rentre pour poursuivre encore trois semaines de soins minimum.

Titulaire dans la charnière centrale à trois aux côtés de Marquinhos et Sergio Ramos, Kimpembe est attendu à l'entraînement collectif le 25 octobre prochain. Depuis son absence, c’est le milieu défensif portugais Danilo Pereira qui dépanne dans la défense du Paris SG. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour Christophe Galtier.

PSG : Marco Verratti de retour présent à l’entraînement

Touché au mollet juste avant la trêve internationale, Marco Verratti est déjà de retour à l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain italien était ainsi sur les pelouses du Camp des Loges vendredi pour participer à la séance du jour avec ses coéquipiers. En effet, le club de la capitale a dévoilé sur Twitter une photo de son numéro 6 aux côtés de ses coéquipiers à la fin de l’entraînement collectif. Toutefois, Verratti ne sera pas dans le groupe pour la réception de l’OGC Nice ce samedi à 21 heures au Parc des Princes.

Le protégé de Christophe Galtier est suspendu contre les Aiglons pour accumulation de cartons jaunes. Par contre, il devrait bien pouvoir être du déplacement au Portugal, mercredi prochain, pour affronter le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. À en croire le quotidien Le Parisien, le joueur de 29 ans devrait être aligné d’entrée pour cette troisième journée de la Coupe aux grandes oreilles.