PSG : Une importante décision tombe pour Presnel Kimpembe

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2022 à 14:33





Ce jeudi, le PSG a donné des nouvelles sur la santé de Presnel Kimpembe, blessé contre le Stade Brestois (1-0), le 10 septembre dernier.

Le PSG envoie Presnel Kimpembe au Qatar pour le soigner

La courte victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois, lors de la 7e journée de Ligue 1, a été entachée par la blessure de Presnel Kimpembe après après avoir effectué un tacle dangereux sur Irvin Cardona. Selon les examens qu’il a passés, le défenseur central de 27 ans souffre d’une lésion des ischio-jambiers gauche et va connaître une période d’indisponibilité d’au moins six semaines. Obligé de déclarer forfait pour les deux prochains matches de Ligue des Nations, l’international français va poursuivre sa convalescence à l’étranger puisque le club de la capitale a annoncé ce jeudi que le Champion du Monde 2018 s’est envolé pour le Qatar, au Centre d’Excellence Sportive Aspetar.

« Ce jeudi, Presnel Kimpembe s’est rendu à Aspetar, l’hôpital de médecine orthopédique et sportive de Doha. Le défenseur central du Paris Saint-Germain pourra suivre des soins appropriés à la suite de sa lésion des ischio-jambiers gauches », a écrit le PSG sur son site internet. Un déplacement idéal pour PresnelKimpembe qui espère bénéficier des installations de la clinique qatarie pour vite se remettre et retrouver ses coéquipiers.

Presnel Kimpembe espère vite retrouver les terrains

Dans son communiqué, le Paris SG précise que « l’hôpital Aspetar est l’un des leaders mondial de la médecine sportive. Situé au cœur de l’Aspire Zone au Qatar, l’hôpital offre aux sportifs de haut niveau les meilleures conditions pour se rétablir et optimiser leurs performances ». Toujours selon le communiqué, Presnel Kimpembe sera soigné « sous la supervision du département médical du Paris Saint-Germain », et « bénéficiera de l’expertise des meilleurs praticiens en médecine du sport exerçant au sein des infrastructures de rééducation d’Aspetar ». Pour rappel, la collaboration entre les Rouge et Bleu et la structure médicale reconnue par la FIFA depuis 2009 dure depuis 2014. Presnel Kimpembe est donc heureux de faire le déplacement pour aller se soigner dans cet hôpital.

« Bénéficier des services d’Aspetar est important en tant que sportif de haut-niveau. L’expertise du personnel ainsi que les installations de haute qualité me permettront de me soigner dans les meilleures conditions possibles. En tant que professionnel, ce complexe est pour moi le lieu idéal », a déclaré le vice-capitaine du Paris SG avant de prendre l’avion pour le Qatar.