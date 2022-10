PSG Mercato : Campos ouvre un chantier colossal à la Juve

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2022 à 15:16

Désireux de recruter un nouvel attaquant de classe mondiale pour le PSG, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur une flèche de la Juventus Turin.

PSG Mercato : Luis Campos vise un attaquant de la Juventus

D’après les informations de RMC Sport et L’Équipe, Kylian Mbappé regrette énormément le non recrutement d’un pur numéro 9 au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Pour corriger cette situation, les dirigeants du club de la capitale auraient programmé l’arrivée d’un avant-centre de classe mondiale pour l’été prochain. Alors que plusieurs noms sont déjà associés aux Rouge et Bleu, Luis Campos aurait coché le nom de Dusan Vlahovic sur ses tablettes.

En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par le journal Tuttosport, les décideurs du PSG verraient le joueur de la Juventus Turin comme le profil idéal pour accompagner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque de l’équipe de Christophe Galtier. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour le PSG.

PSG Mercato : La Juve livre déjà sa réponse pour Dusan Vlahovic

Arrivé en janvier dernier en provenance de la Fiorentina contre un chèque de 81,60 millions d’euros, Dusan Vlahovic est lié à la Juventus Turin jusqu’au 30 juin 2026. Et à en croire les renseignements fournis par le média transalpin, la Juventus Turin n’aurait aucunement l’intention de se séparer de l’international serbe de si tôt. Surtout depuis le départ de Paulo Dybala à l'AS Rome, en fin de contrat cet été.

La Vieille Dame souhaite construire son équipe autour de Dusan Vlahovic et compte donc le conserver sur le long terme. Âgé de 22 ans, le natif de Belgrad n’est donc pas sur le marché, sauf si le Paris Saint-Germain venait à formuler une nouvelle offre hors marché pour tenter de faire changer d’avis aux Bianconeri. Ce feuilleton pourrait donc durer longtemps.