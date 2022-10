PSG Mercato : Un gros échec de Campos au RC Lens dévoilé

Publié par Ange A. le 02 octobre 2022 à 05:05

Directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi a confirmé un échec du PSG cet été. Paris ciblait un international lensois très en vue.

PSG Mercato : Campos sur un Sang et or cet été

Comme chaque été, recruter un nouveau milieu de terrain est une priorité pour le Paris Saint-Germain. Cet été, le PSG s’est même offert deux nouveaux milieux. Les Portugais Vitinha et Renato Sanches ont rejoint la capitale en provenance de Porto et de Lille. Alors que Luis Campos a enrôlé ces deux internationaux, le nouveau conseiller sportif parisien visait également un coup du côté du Racing Club de Lens. Un intérêt de Paris pour Seko Fofana a longtemps circulé. Une confirmation faite par Florent Ghisolfi dans un entretien à Foot Mercato. Le directeur sportif des Sang et or assure néanmoins que le champion de France n’a pas manifesté cet intérêt. Conséquence, Fofana est resté à Lens et vient de prolonger son contrat avec le club artésien dont il est le capitaine.

Pas d’offre de Paris pour Seko Fofana

Pour le responsable du RC Lens, une offre du Paris Saint-Germain aurait changé le destin de Seko Fofana. Le milieu de terrain a rempilé pour une saison supplémentaire avec Lens, soit jusqu’en 2025. Il réalise de nouveau un début de saison prometteur avec les Sang et or. Il compte déjà deux buts et autant de passes décisives en six matchs de Ligue 1. Le milieu courtisé par le PSG a également signé un retour gagnant en sélection lors de cette trêve internationale. Il avait été buteur avec lors de la victoire des Éléphants en amical contre le Togo (2-1).

« Il y avait des clubs sur Seko cet été. Probablement que si le PSG avait passé le stade de l’intérêt pour passer concrètement à l’action, on ne serait pas en train de parler de sa prolongation. À l’inverse, par rapport aux clubs qui se sont présentés, le discours a été de lui dire qu’il allait être beaucoup plus valorisé et lui-même beaucoup plus heureux d’annoncer le 31 août sa prolongation qu’un transfert dans un club qui ne le fait pas complètement rêver. »