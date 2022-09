PSG Mercato : RC Lens, la vérité sur le dossier Seko Fofana !

Publié par JEAN-LUC D le 04 septembre 2022 à 23:48





PSG Mercato : Placé dans le collimateur du Paris SG cet été, Seko Fofana n’a pas quitté le RC Lens. Et pourtant, Luis Campos avait bien tenté le coup.

PSG Mercato : Le Paris SG a tenté un transfert de Seko Fofana

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais, Seko Fofana aurait pu quitter les rangs du Racing Club de Lens durant ce mercato estival. Ce dimanche, Téléfoot est revenu sur ce dossier en dévoilant les coulisses de l’été agité du milieu de terrain des Sang et Or. L’émission de TF1 révèle ainsi que le Paris SG était le club qui s’est montré le plus insistant, mais sans être prêt pour autant à s’aligner sur les exigences financières du RC Lens.

En effet, la source francilienne explique notamment qu’il y a « eu des échanges entre les anciens représentants du joueur et Luis Campos. » Mais la transaction ne s’est pas faite puisque le patron du recrutement des Rouge et Bleu a refusé de payer les 40 millions d’euros réclamés par la direction artésienne pour l’international ivoirien. Finalement, Luis Campos a recruté Renato Sanches en provenance de Lille OSC pour 15 millions d’euros. De son côté, Seko Fofana a prolongé avec le RCL et ne semble pas du tout regretter sa décision. Bien au contraire.

PSG Mercato : Seko Fofana heureux d’avoir prolongé à Lens

Très convoité pendant le mercato estival, Seko Fofana a finalement prolongé son contrat au Racing Club de Lens. Un véritable soulagement pour le milieu de terrain qui a mal vécut cette période estivale. « Si j'ai pensé à partir ? Bien sûr. Il y a eu beaucoup de sollicitations, des nuits courtes. Je suis content que ce mercato soit terminé parce que c'était un peu un enfer. On t'annonce un peu partout, on parle à ta place… », a confirmé le capitaine du RC Lens à Téléfoot.

« Tout ça m'a traversé l'esprit. Il y a une harmonie avec les joueurs, une sorte de cohésion, une sensation qu'il est impossible de partir. Aujourd'hui, je suis content, tout le monde est content. Laissez-moi tranquille et laissez-moi travailler pour faire encore mieux », a ajouté le natif de Paris, désormais lié au RC Lens jusqu'en 2025.