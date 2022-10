Mercato PSG : Une signature phénoménale se précise pour l’hiver

Publié par Team Foot Sur 7 le 04 octobre 2022 à 00:41

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, le PSG pourrait bel et bien frapper un très gros coup lors du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : L’Inter prêt à faire un cadeau de Noël au Paris SG ?

Malgré l’échec de sa tentative de l’été dernier, le Paris Saint-Germain ne lâche pas prise pour Milan Skriniar. D’après les informations du quotidien Le Parisien, Luis Campos serait déterminé pour le recrutement du défenseur central de l’Inter Milan, qu’il considère comme l’élément manquant au groupe de Christophe Galtier pour terminer la saison en beauté. Le conseiller football du PSG aurait ainsi prévu de relancer ce dossier lors du prochain mercato de janvier.

« Le PSG reste activement à la recherche d’un défenseur central. Et reste convaincu que Milan Skriniar ferait parfaitement l’affaire. Le Slovaque, indiscutable titulaire à Milan, demeure dans toutes les conversations au sein de l’état-major parisien. En un mois, il s’est déjà passé beaucoup de choses », explique le journal régional, qui précise notamment que les Nerazzurri pourraient finalement laisser filer l’international slovaque durant l’hiver et cela pour une poignée de main.

PSG Mercato : Milan Skriniar au Paris SG en janvier pour 20M€ ?

En effet, selon le média francilien, pour ne pas le voir s’en aller gratuitement l’été prochain, l’Inter Milan pourrait se résoudre à vendre Milan Skriniar durant le mercato hivernal. Pour le libérer de ses six derniers mois de contrat, le club lombard pourrait se contenter d’une vingtaine de millions d’euros pour le transfert de Skriniar, selon Le Parisien qui révèle que :

« Plus solides encore, les liens avec le joueur. Le club de la capitale a son accord depuis les premiers mois de l’année 2022 et pour l’instant, il tient puisque l’intéressé n’a pas prolongé en Lombardie. Une vingtaine de millions d’euros pourraient suffire pour le libérer de ses six derniers mois en Italie. »

Affaire à suivre donc…