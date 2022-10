PSG Mercato : Après Skriniar, une superbe opération bientôt bouclée

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2022 à 13:11

C’est désormais confirmé, le PSG va faire une offre à l’Inter durant le mercato hivernal pour Milan Skriniar. Mais Luis Campos ne compte pas s’arrêter là.

PSG Mercato : Milan Skriniar au Paris SG pour 25-30M€

À en croire les informations de L’Équipe et du journal Le Parisien, le Paris Saint-Germain n’abandonne pas et s’apprête à revenir à la charge pour Milan Skriniar dès le prochain mercato hivernal avec un chèque à même de faire plier le board de l’Inter Milan, alors que le défenseur central n’aura plus que six mois de contrat. Le quotidien régional explique qu’une « vingtaine de millions d'euros pourraient suffire pour le libérer de ces six derniers mois en Italie ». De son côté, L'Équipe évoque une proposition comprise entre 25 et 30 millions d'euros pour boucler le transfert de l’international slovaque de 27 ans.

Cette offre serait en ce moment en réflexion au sein de la direction du PSG. D’après La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l’Inter devraient rencontré les représentants de MilanSkriniar après la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions, dont le premier acte aura lieu ce mardi en Italie. Toujours selon le même média transalpin, une élimination de l’Inter Milan en phase de poules de Ligue des Champions pourrait sceller le sort de Skriniar avec les Nerazzurri. En dehors de ce dossier, Luis Campos avancerait également sur une autre affaire cruciale du Paris SG.

Mercato PSG : Après Skriniar, Sergio Ramos bientôt prolongé

Outre le transfert de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain travaille également sur la prolongation de Presnel Kimpembe, selon les informations du journal L’Équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le défenseur central français devrait prochainement entamer des négociations avec sa direction pour un renouvellement. Après avoir annoncé ouvertement ses envies d’ailleurs et ses doutes sur son avenir parisien, Kimpembe devrait finalement s’inscrire dans la durée avec son club formateur. Une carrière à la Francesco Totti serait dans les tuyaux pour le champion du monde 2018.