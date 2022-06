PSG Mercato : Annoncé à Chelsea, Presnel Kimpembe lâche une bombe

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2022 à 19:33

PSG Mercato : Presnel Kimpembe songe-t-il à quitter le Paris SG ? Annoncé à Chelsea, le défenseur central a fait une annonce fracassante sur son avenir.

PSG Mercato : Thomas Tuchel ne lâche pas Presnel Kimpembe

D’après les renseignements divulgués récemment par Sky Sports, l’entraîneur de Chelsea aurait dans son viseur Presnel Kimpembe, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024. Avec le départ d’Antonio Rüdiger au Real Madrid, le manager des Blues serait à la recherche d’un nouvel élément pour combler le départ de l’international allemand. Et alors que la piste Jules Koundé semble se compliquer, Tuchel aurait jeté son dévolu sur son ancien protégé de Paris.

Il aimerait le voir associer à son ancien coéquipier Thiago Silva au coeur de la charnière centrale de l’équipe londonienne. Titulaire au Paris SG, Kimpembe ferait ainsi partie d’une short list de défenseurs centraux dressé par Tuchel pour remplacer Antonio Rüdiger la saison prochaine. Au coeur de cette grosse rumeur qui prend de plus en plus d’ampleur, le natif de Beaumont-sur-Oise a sorti une déclaration qui jette encore plus le doute sur son avenir avec les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Kimpembe veut « rapidement rencontrer la future direction sportive »

Comme annoncé depuis la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a entamé sa révolution. Depuis le mercredi passé, Leonardo n’est plus le directeur sportif du club de la capitale. Le Brésilien a été remplacé par le Portugais Luis Campos dans un nouveau rôle de conseille sportif du président Nasser Al-Khelaïfi. L’entraîneur Mauricio Pochettino devrait prochainement céder sa place à un autre entraîneur. En attendant la mise en place officielle de cette nouvelle organisation, Presnel Kimpembe a ouvertement avoué être pressé de parler avec la future direction sportive pour évoquer son avenir.

« Tout le monde connaît l’amour que j’ai pour le PSG. C’est réciproque. J’aurai 27 ans en août, c’est un moment clé de ma carrière. J’attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », a déclaré le numéro 3 du PSG, en conférence de presse ce dimanche avec l'équipe de France. Le site spécialisé transfermarkt évalue un transfert de Presnel Kimpembe à 40 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le club de la capitale voudra se séparer de son Titi.