ASSE : Une recrue fraîchement arrivée fait l'unanimité !

Publié par Enzo Vidy le 04 octobre 2022 à 19:51

Extrêmement précieux au milieu de terrain face à Grenoble, une recrue s'impose déjà comme un titulaire indiscutable à l'ASSE.

ASSE : Thomas Monconduit, nouveau patron de l’entrejeu des Verts

Si le match nul contre Grenoble a généré beaucoup de frustration dans les rangs stéphanois, un motif de satisfaction a pu être observé durant la rencontre. Il s’agit de Thomas Monconduit qui a réalisé une performance XXL au milieu de terrain. Formé à l’AJ Auxerre, il est arrivé en toute fin de mercato à l’ASSE et a progressivement intégré le onze titulaire de l’AS Saint-Etienne. Si de légers doutes étaient encore présents concernant son statut de titulaire indiscutable, le match de samedi qui s’est soldé par un score de 2-2, a confirmé qu’il était dorénavant indispensable dans l’entrejeu stéphanois.

Avec 96 ballons touchés, 6 ballons récupérés et les deux tiers des duels remportés, Thomas Monconduit a survolé les débats et confirme les espoirs qui étaient placés sur lui pour faire revivre le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne.

ASSE : Maintenant, il faut du résultat !

Samedi, l’ASSE a retrouvé son public à Geoffroy-Guichard dans un climat assez tendu face au GF38. Les Verts n’ont pas réussi à s'imposer face au GF38 et occupent toujours la 18e place du classement. Avec le retour de son public, l’ASSE doit sortir de l’impasse et engranger des points pour quitter la zone rouge le plus rapidement possible et croire en une possible montée en Ligue 1 la saison prochaine.

Les Stéphanois se déplaceront à Sochaux, actuel 3e de Ligue 2, lundi prochain, avec l’ambition d’aller chercher les trois points pour se donner un peu d’air. Laurent Batlles va pouvoir s’appuyer sur un Thomas Monconduit des grands jours pour permettre à l’ASSE d’entamer une belle remontée au classement et de faire à nouveau vibrer les supporters de l’AS Saint-Etienne.