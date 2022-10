ASSE Mercato : Un jeune marseillais en route vers l'AS Saint-Etienne

Publié par Jules le 04 octobre 2022 à 12:41

L' ASSE, qui galère en Ligue 2, devrait enregistrer, dans les prochains jours, l'arrivée d'une recrue marseillaise pour se renforcer sur le long terme.

Valentin Cenatiempo de l'OM à l'ASSE ?

Actuellement 18e de Ligue 2, l' AS Saint-Etienne cherche toujours à renforcer son équipe de jeunes pour les prochaines années. Récemment, le site internet Poteaux Carrés, réputé proche de Sainté, a révélé qu'un jeune joueur de l'Olympique de Marseille pourrait s'engager très bientôt avec le club stéphanois. En effet, Valentin Cenatiempo, jeune portier du club phocéen, devrait très prochainement s'engager avec le club du Forez pour les saisons à venir.

Le jeune Valentin Cenatiempo a été mis à l'essai par l' ASSE ces derniers jours. Il a notamment participé au match amical de l'équipe N3 des Verts face à Montpellier, signe qu'il devrait bientôt s'engager avec les Verts sur la durée. Une preuve aussi que, si la cellule de recrutement planche pour renforcer l'équipe seniors, elle ne délaisse pas les jeunes qui sont au cœur du projet de reconstruction de l'AS Saint-Etienne. Espérons que, s'il signe dans le Forez, Valentin Cenatiempo marchera sur les pas d'Étienne Green, passé par les jeunes avant de connaitre, très tôt, le statut de titulaire chez les Verts.

L'AS Saint-Etienne en situation compliquée en Ligue 2

Si tout semble bien se passer en équipe jeune avec cette nouvelle recrue, il n'empêche que, plus haut, en Ligue 2, l' ASSE est en difficulté et le match face à Grenoble GF38 du week-end passé l'a démontré. En effet, le dernier match nul de l'ASSE contre Grenoble (2-2) pourrait laisser des traces. Les protégés de l'entraîneur Laurent Batlles ont dominé sans être capables de plier le match. Un symptôme récurrent pour des Verts qui, même s'ils semblent s'améliorer semaine après semaine, manquent cruellement d'efficacité dans les deux surfaces, ce qui les empêche de quitter la zone rouge et de grimper au classement.

Si certains supporters de l' ASSE, comme les Magic Fans, espéraient une remontée rapide en Ligue 1, il faudrait peut-être envisager plus de temps pour atteindre cet objectif. Alors que les Verts disputeront lundi prochain la 11e journée de championnat, le haut du classement s'éloigne et Sainté compte déjà 12 points de retard sur le 2e du championnat, Amiens SC. Espérons, pour les pensionnaires du stade Geoffroy Guichard, que la tendance s'inversera dans les prochaines semaines au risque de connaitre une nouvelle saison difficile.

Laurent Batlles peut-il sauver Saint-Etienne ?

Arrivé pour relancer l'équipe stéphanoise, Laurent Batlles n'apporte pour le moment pas toutes les réponses aux maux qui rongent l'équipe, voir le club. Figurer à une place de relégable en Ligue 2 inquiète forcément les amoureux du maillot stéphanois. Sur les 10 premiers matchs qu'il a dirigés depuis le depuis de la saison, l'ancien milieu de terrain n'a engrangé que 2 maigres victoires, 5 matches nuls et 3 défaites.

Même s'il bénéficie d'une belle cote de sympathie auprès des supporters de l'AS Saint-Etienne, son avenir sur le banc du club pourrait être compromis par ses mauvais résultats. D'ici au début du mercato hivernal, si l'ASSE ne figure pas dans le top 10 au niveau du classement, la question de son licenciement pourrait se poser.

Qu'on se le dise, changer d'entraîneur ne sera en réalité pas la seule solution à appliquer au club pour espérer une rémission complète. Les deux dirigeants, désireux de vendre l'ASSE, doivent trouver un successeur capable d'apporter toutes les garanties financières. Il devra être assez intéressé par le club pour injecter de belles sommes dans son fonctionnement. Recruter des joueurs de bon niveau mercato hivernal pourrait même s'avérer incontournable pour relancer l'équipe.

Autrement, Saint-Etienne devra envisager son avenir en Ligue 2 pour encore quelques saisons. Même si les supporters soutiennent toujours leur club, un long passage de celui-ci en Ligue 2 pourrait décourager plus d'un. Saint-Etienne doit sérieusement se bouger pour inverser cette spirale de mauvais résultats qui condamnerait le club à une longévité loin de la Ligue 1.