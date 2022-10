LOSC : Lille officialise une signature avant le derby face au RC Lens

Publié par Jules le 05 octobre 2022 à 11:51

Ce week-end, le LOSC affronte le RC Lens dans un derby qui pourrait faire des étincelles car les deux rivaux seront à la lutte pour l'Europe cette saison.

LOSC : Une signature officialisée aujourd'hui

Le LOSC, qui aurait pu ramener quelque chose de Lorient ce week-end, s'est finalement incliné malgré la supériorité numérique. Et tandis que les Dogues pointent à une timide 8e place, le club nordiste vient d'officialiser une signature prometteuse pour l'avenir. En quête de nouveaux partenaires, le club s'est lié à Actual Group. Le directeur de ce groupe est revenu sur cet accord passé entre son entreprise et le club lillois.

« Nous sommes très fiers de rejoindre le LOSC, qui a su au fil du temps engendrer une ferveur populaire dans toute la région. Ce partenariat est aussi l’occasion de renforcer notre ancrage territorial pour accompagner le plus grand nombre dans leurs démarches d’emploi et de développement de compétences. »

Une bonne chose pour le LOSC qui va ainsi pouvoir diversifier ses sources de revenus et s'assurer une stabilité financière, tandis que le club sort à peine de plusieurs années de galère sur le plan économique. Une très bonne nouvelle donc, avant de recevoir le RC Lens, ce week-end, pour un derby qui s'annonce chaud.

Le derby, déjà un tournant de la saison lilloise

Comme l'a très justement rappelé José Fonte, ce derby revête une importance capitale pour les Dogues, qui veulent recoller avec la tête de la Ligue 1 pour rêver d'Europe. En effet, en cas de victoire du LOSC ce week-end, les Lillois ne seraient plus qu'à 5 points de leur rival, de quoi espérer réussir à recoller au classement et s'asseoir en bas du podium, en embuscade.

En cas de défaite du LOSC, cependant, les Dogues pourraient s'embourber encore un peu plus dans le ventre mou de la Ligue 1, et même, potentiellement, chuter à la 12e place en cas de bons résultats de leurs poursuivants. Un derby qui, plus que symbolique, pourrait s'avérer vital pour les hommes de Paulo Fonseca.