LOSC-RC Lens : José Fonte annonce la couleur sur le derby

Le LOSC est focalisé sur le derby contre le RC Lens. C’est l’occasion rêvée pour se remettre dans le bon sens, après la défaite à Lorient, selon José Fonte.

C’est presque la crise au LOSC en ce début de saison. Le club du Nord n’arrive toujours pas à enchaîner deux victoires en championnat, alors qu’elle ne dispute que la Ligue 1 cette saison, en attendant le top départ de la Coupe de France. Dimanche dernier, Lille a été surpris par le FC Lorient, auteur d’un début de saison canon. Les Dogues ont même été très décevants et se sont inclinés 2-1, alors que les Merlus étaient à 10 contre 11 pendant la dernière demi-heure de jeu. Capitaine du LOSC, José Fonte a fustigé le comportement de ses coéquipiers et lui-même, face aux Lorientais.

Le défenseur central s’est ensuite projeté vers le derby contre le RC Lens, dimanche 9 octobre au stade Pierre Mauroy. Selon le leader des Dogues, le LOSC ne doit pas se louper contre son rival régional et concurrent direct dans la course qualificative pour les places européennes. Après la défaite au Moustoir, qualifiée presque de faute technique, José Fonte a sonné la révolte.

« On n'a pas d'excuses. Il faut arrêter de se chercher des excuses, car on perd des matchs. Le derby est un match très important pour tout le monde et on en a tous conscience. Mais il faut vite apprendre. Il faut être meilleur. »