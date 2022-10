OGC Nice Mercato : Le Gym officialise l'arrivée de Ghisolfi et Thil

Dans la foulée de la conférence de presse du RC Lens, l’ OGC Nice a officialisé l’arrivée prochaine de Florent Ghisolfi avec Grégory Thil.

Comme annoncé par le concerné en conférence de presse ce mercredi, le départ de Florent Ghisolfi du RC Lens à l’ OGC Nice est désormais officiel. Dans un communiqué publié sur son site internet, le Gym a confirmé sa nomination au poste de directeur sportif.

Florent Ghisolfi ne vient pas seul à Nice. Il débarque avec le responsable de la cellule recrutement du RCL, Grégory Thil. La rumeur qui circulait ces dernières heures est également confirmée par l' OGC Nice.

Lors de son passage en conférence de presse aux côtés d’Arnaud Pouille, directeur des Sang et Or, Florent Ghisolfi a justifié son choix de quitter le RC Lens au profit de l’ OGC Nice.

« Je ne m'étalerai pas sur les raisons, qui sont personnelles et m'appartiennent. Pour ce qui est du timing, c'est vrai que ça peut paraître surprenant parce qu'on est en cours de saison. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas joueur. Dans notre métier de directeur sportif, le moins mauvais timing pour quitter un club et prendre ses fonctions dans un autre, c'est septembre. On se prépare toute l'année pour le mercato, on l'a fait du mieux possible. L'équipe est construite et le club a le temps de se préparer pour le prochain mercato d'été. »