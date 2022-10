RC Strasbourg : Un nouvel absent au RCSA avant Angers SCO

Publié par Jules le 06 octobre 2022 à 11:22

Le RC Strasbourg, qui pointe actuellement à la 19e place du championnat, vient de recevoir une mauvaise nouvelle avant le match contre Angers SCO.

RC Strasbourg : La LFP confirme la suspension de Nyamsi

Ce week-end, le RC Strasbourg s'est incliné à domicile contre le Stade Rennais (1-3) et n'a donc, par conséquent, toujours pas remporté le moindre match de Ligue 1 cette saison. Durant cette rencontre face au SRFC, Gerzino Nyamsi a été expulsé suite à un contact avec Benjamin Bourigeaud. Interrogé sur cette expulsion en fin de match, Julien Stéphan demandait la clémence de la commission de discipline, chose qui ne lui a pas été accordée.

En effet, réunie hier pour statuer sur les différents cas, la LFP a décidé de maintenir la suspension de Gerzino Nyamsi pour le prochain match qui opposera le RC Strasbourg à l'Angers SCO dans le cadre de la 10e journée de championnat. Une décision qui ne devrait pas plaire à Julien Stéphan qui, malgré les résultats catastrophiques de son équipe, devrait rester sur le banc du RCSA cette saison.

Le RCSA doit impérativement gagner contre Angers

Alors que la 10e journée de championnat débutera demain, le RC Strasbourg est, à ce jour, la seule équipe de Ligue 1 a n'avoir remporté aucun match depuis le début de la saison. Une situation compliquée qui condamne, pour le moment, le RCSA à jouer sa survie dans l'élite du football français, dans une année où quatre équipes seront reléguées à l'issue de la saison.

Un problème auquel les joueurs de Julien Stéphan devront répondre le plus vite possible, et pourquoi pas ce week-end face à Angers. En effet, les Scoïstes, même s'ils se classent à la 15e place, semblent être une équipe à la portée du RC Strasbourg. Quoi qu'il en soit, si le club alsacien veut valider son maintien cette saison, il devra s'imposer contre ce genre d'équipe qui fait figure de concurrent direct dans le bas du tableau.