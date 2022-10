Man United Mercato : Galatasaray veut faire venir Cristiano Ronaldo

Publié par Jules le 06 octobre 2022 à 12:58

Alors que l'histoire entre Man United et Cristiano Ronaldo semble se terminer, un club européen serait prêt à tout pour récupérer l'attaquant portugais.

Man United : Galatasaray veut récupérer Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ne semble plus se plaire à Man United. En effet, le Portugais n'a pas caché son envie de départ cet été et semblait prêt à tout pour quitter le nord de l'Angleterre et retrouver un nouveau club. L'attaquant des Red Devils n'a cependant pas réussi à trouver un nouveau club durant le mercato estival et doit désormais prendre son mal en patience, tandis qu'il n'est même plus titulaire en Premier League.

Selon la presse turque, et plus précisément le journal sportif Fotomaç, Galatasaray, club mythique d'Istanbul, serait prêt à tout pour s'offrir le quintuple Ballon d'Or cet hiver. Le club, qui avait déjà tenté le coup cet été, ne se découragerait pas et fera tout pour voir arriver l'attaquant de Man United dans la capitale turque lors du prochain mercato.

Une possibilité de voir Cristiano Ronaldo arriver à Galatasaray ?

Si le joueur avait refusé de rejoindre Galatasaray cet été, ses plans pourraient bien avoir changé alors qu'il connaît un début de saison plus que compliqué avec Manchester United. En effet, la star portugaise pensait probablement avoir des offres intéressantes lors du dernier mercato estival, ce qui ne fut, visiblement pas le cas, puisque Cristiano Ronaldo traîne toujours sa peine dans le nord de l'Angleterre avec les Red Devils.

Néanmoins, un élément semble faire barrage au potentiel transfert de Cristiano Ronaldo vers le club de Galatasaray. Même si les Stambouliotes sont prêts à faire un gros chèque à Man United pour recruter l'attaquant, Galatasaray ne dispute pas de compétition européenne cette saison. Un détail important puisque CR7 veut retrouver, au plus vite, les grandes soirées européennes et la Ligue des Champions.