Mercato PSG : Troublante révélation sur la prolongation de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 06 octobre 2022 à 15:21

Attendu par le peuple madrilène au terme de son contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Kylian Mbappé a préféré prolonger et le regretterait aujourd’hui.

PSG Mercato : Kylian Mbappé regrette sa décision

Au lendemain du match nul entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain (1-1), mercredi soir, à l’occasion de la 3e journée de la Ligue des Champions, la presse espagnole a livré une nouvelle révélation sur la situation de Kylian Mbappé. En difficulté depuis plusieurs matchs, l’attaquant de 23 ans vivrait de plus en plus mal sa décision d’avoir snobé le Real Madrid à la fin de la saison dernière et l’expiration de son bail pour prolonger avec le PSG.

À en croire Defensa Central, les performances poussives de l’international français traduiraient surtout un profond mal-être. Le média espagnol assure que le partenaire de Lionel Messi et Neymar regretterait d’avoir paraphé un nouveau contrat jusqu’en juin 2025 avec Nasser Al-Khelaïfi le 21 mai dernier. Notamment parce que les promesses des dirigeants parisiens pour le recrutement de l’été n’auraient pas été tenues. Une situation qui amuserait le Real Madrid, qui ne compterait pas changer sa position sur l’avenir de l’enfant de Bondy.

Mercato PSG : Le Real Madrid a tranché pour le futur de Mbappé

Defensa Central confirme que Kylian Mbappé ne fait plus partie des plans du Real Madrid pour l’avenir. Au courant des déboires de l’ancien footballeur de l’AS Monaco, Florentino Pérez et les décideurs merengues resteraient insensibles à sa situation, expliquant notamment que Mbappé devra assumer sa décision de poursuivre sa carrière avec le Paris Saint-Germain et en assumer les conséquences.

Par ailleurs, la source espagnole confirme que le Champion d’Europe en titre ne serait plus enclin à tenter de recruter le protégé de Christophe Galtier. Surtout que ses polémiques avec Neymar, l'affaire du « char à voile » et sa grève en sélection pour le contrôle de ses droits à l'image ont sérieusement dégradé son image auprès des socios du Real Madrid. D’ailleurs, le nom de Mbappé a été royalement ignoré par le peuple madrilène lors de sa dernière Assemblée Générale.