RC Strasbourg : Trois forfaits confirmés, en plus de Nyamsi

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2022 à 16:00

À l’issue de l'entraînement ce jeudi, le RC Strasbourg a confirmé trois forfaits pour le match contre Angers SCO, en plus de Gerzino Nyamsi, suspendu.

RC Strasbourg : Stéphan à Angers sans Ajorque, Bellegarde et Mothiba

19e de Ligue 1 avec seulement 5 points, le RC Strasbourg joue gros face à Angers SCO, dimanche à 15h. Le club alsacien est toujours en quête de sa première victoire après 9 journées de championnat. C’est d’ailleurs le seul club à n’avoir pas encore gagné de match en Ligue 1 cette saison. Sous pression en raison de leurs résultats, Julien Stéphan et son équipe préparent sérieusement leur déplacement en Maine-et-Loire. Leur objectif unique, rentrer avec les trois points de la victoire. Mais les nouvelles ne s’annoncent pas bonnes pour l’entraîneur du RCSA. Exclu contre le Stade Rennais samedi dernier, Gerzino Nyamsi est suspendu. La commission de la LFP a confirmé la sanction immédiate, mercredi soir.

En plus du défenseur central, trois Strasbourgeois blessés sont annoncés forfaits pour le match contre l'Angers SCO. Leurs absences a été confirmée par Julien Stéphan après la séance d’entraînement ce jour. Il s’agit en priorité de Ludovic Ajorque (7 apparitions en L1) et de Jeanricner Bellegarde (9 apparitions en L1). L’avant-centre réunionnais a été touché au thorax contre Clermont Foot, tandis que le milieu de terrain français est malade. Quant à Lebo Mothiba, remis d’une blessure musculaire, il s'est entraîné à part avec Ronaël Pierre-Gabriel et un préparateur physique. Il fera son retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine. Selon Alsa'Sports, le jeune Nordine Kandil était absent à la séance de ce jour, après avoir manqué celles de mardi et mercredi.

Adrien Thomasson intègre l'entraînement collectif du RCSA

Une bonne nouvelle est cependant tombée au centre d’entraînement du RC Strasbourg. Adrien Thomasson a pris part à la séance collective de ce jeudi matin, d’après le journal régional. Il est donc disponible pour figurer dans le groupe du coach du RCSA contre le SCO, lors de la 10e journée de Ligue 1, au stade Raymond Kopa. Si le milieu offensif de 28 ans retrouve rapidement ses sensations, il pourrait même postuler dans le onze de départ de Julien Stéphan.