Toulouse FC : Un important retour annoncé avant l'OL

Publié par Jules le 06 octobre 2022 à 16:41

Le Toulouse FC vient de décrocher une victoire de prestige face au Montpellier HSC et voudra, sans doute, reproduire l'exploit contre un OL en péril.

Toulouse FC : Un retour crucial sur le front de l'attaque

Alors que le Toulouse FC se déplace sur la pelouse de l'OL vendredi en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, les Violets devraient enregistrer le retour d'un attaquant pour le déplacement à Lyon. En effet, présent en conférence de presse ce jeudi, Philippe Montanier a expliqué que Rafael Ratao, attaquant brésilien du TFC devrait être présent dans le groupe pour défier l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium.

"Comme on l’avait programmé, Ratao est bien mieux cette semaine. Il postule à être dans le groupe pour vendredi. Aucun blessé supplémentaire à signaler sauf notre ami Rhys Healey, blessé de longue durée."

Une bonne nouvelle pour le Toulouse FC qui pourra donc compter sur l'un de ses cadres la saison dernière lors de la remontée du club en Ligue 1. Pour rappel, l'attaquant brésilien était blessé depuis environ un mois et avait déjà inscrit 2 buts en 6 journées de championnat depuis le début de saison. Healey, quant à lui, ne sera pas disponible avant un long moment.

Un calendrier difficile pour le Téfécé avant la trêve

Tandis que l'OL traverse une mauvaise passe ces dernières semaines, le Toulouse FC devrait tenter de ramener au moins un point de son déplacement dans le Rhône. Après ça, l'occasion d'engranger des points se fera sans doute plus rare étant donné le calendrier délicat des Violets avant la Coupe du Monde au Qatar, synonyme d'arrêt du championnat pour un peu plus d'un mois.

En effet, les trois derniers matches du Toulouse FC avant cette trêve seront contre des candidats à l'Europe. Sur les trois dernières semaines, les Toulousains se déplaceront à Lens et à Rennes et recevront l'AS Monaco au Stadium. Avant ça, le Téfécé affrontera le RC Strasbourg, Angers et, ce vendredi, l'Olympique Lyonnais. L'occasion de prendre des points pour ne pas chuter au classement.