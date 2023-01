Toulouse FC Mercato : Un attaquant du TFC pisté en Italie

Publié par Jules le 24 janvier 2023 à 03:13

Alors que le Toulouse FC s'est un peu renforcé cet hiver avec trois arrivées, le Téfécé pourrait néanmoins concéder une perte en janvier.

Après un début de saison plutôt convaincant, le Toulouse FC est, petit à petit, rentré dans les rangs et se positionne désormais à la 12e place du classement avec une avance assez confortable de 8 points sur la zone rouge. Néanmoins, le Téfécé n'est pas encore sorti d'affaire et va devoir continuer de performer afin de sauver sa peau en Ligue 1 cette saison, d'autant plus que 4 équipes seront reléguées à l'issue de la saison 2022-2023.

Pour ce faire, le Toulouse FC a commencé à se renforcer cet hiver et a déjà acté les arrivées de trois joueurs. Prêté en Norvège, le jeune joueur finlandais, Naatan Skyttä, est revenu de son prêt à la fin du mois de décembre. Le club toulousain a également validé l'arrivée de deux latéraux qui sont Gabriel Suazo, qui débarque libre du Chili et Warren Kamanzi, qui aura coûté 600 000 euros au Téfécé. Cependant, ces mouvements pourraient ne pas être les derniers puisque le jeune attaquant néerlandais Thijs Dallinga serait ciblé par un club italien.

Toulouse FC Mercato : Le Brescia Calcio s'intéresse de près à Thijs Dallinga

Arrivé cet été au Toulouse FC, Thijs Dallinga se montre plutôt intéressant depuis le début de son aventure avec les Violets. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives avec le TFC, toutes compétitions confondues, l'attaquant de 22 ans montre de belles choses et aurait tapé dans l'oeil du Brescia Calcio, qui évolue actuellement en Serie B, la deuxième division italienne, comme l'affirme le journaliste Nicolo Schira.

Cet été, le Toulouse FC avait investi pas moins de 2,5 millions d'euros pour s'offrir le jeune Néerlandais et un départ cet hiver semble néanmoins assez improbable, à moins d'une très grosse offre de la part du Brescia Calcio. Attention toutefois, puisque Thijs Dallinga était présent ce week-end lors du match du club italien, où deux de ses amis néerlandais évoluent.