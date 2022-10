OL : Bosz retrouve le sourire avant la venue de Toulouse FC

Publié par ALEXIS le 05 octobre 2022 à 22:31

L’ OL a reçu de bonnes nouvelles à deux jours du match contre le Toulouse FC, en ouverture de la 10e journée de L1. Cependant, trois joueurs sont à l’écart.

OL : Tolisso, Dembélé, Lukeba et Gusto de retour à l’entraînement

Resté sur une défaite contre le RC Lens (1-0), qui fait beaucoup de bruits à Lyon, l’ OL a à cœur de se remettre la tête à l’endroit cette semaine. L’Olympique Lyonnais reçoit le promu, le Toulouse FC, dès vendredi à 21h. Un match décisif pour Peter Bosz et son équipe, actuelle 7e du championnat et loin de son objectif. À un peu plus de 48 heures de cette rencontre, l’entraîneur de Lyon a retrouvé le sourire, grâce au retour de quatre joueurs (Corentin Tolisso, Moussa Dembélé, Castello Lukeba et Malo Gusto) à l’entraînement collectif, ce mercredi. Les deux premiers étaient soumis à un entraînement individualisé depuis la semaine dernière.

Quant à Castello Lukeba et Malo Gusto, ils avaient été déclarés forfait pour le déplacement à Lens, après leur retour de sélection. Victime d’une blessure musculaire avec les Espoirs de l'Équipe de France, le défenseur central avait suscité la colère de Peter Bosz, en raison de son attitude. « Castello s’est blessé avec les Espoirs lors du premier match en première mi-temps, mais a joué tout le match. Ce n’est pas intelligent de sa part ni de celui du staff des Espoirs », avait-il déploré en conférence de presse. Concernant Malo Gusto, il avait eu une alerte qui l’a contraint à déclarer forfait dans les derniers instants, avant le déplacement des Gones en Artois. Le staff technique de l’ OL n’avait pas voulu prendre de risque avec son jeune latéral droit.

Faivre, Caqueret et Aouar s'entraînent à l'écart

Mais ces bonnes nouvelles viennent s’ajouter des moins bonnes. En effet, Romain Faivre, souffrant de douleurs de la cuisse, n’a toujours pas repris avec le groupe lyonnais. Et il n’est pas le seul. Selon les informations de Olympique et Lyonnais, Maxence Caqueret et Houssem Aouar ont rejoint la recrue hivernale de l’ OL, « pour une séance individualisée avec deux préparateurs physiques ». Les trois joueurs lyonnais « ont notamment effectué un exercice de foncier sur la pelouse du terrain Gérard Houllier », d’après la source.