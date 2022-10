Mercato OM : Un chouchou de Marseille trouve un nouveau club

Libre depuis son départ de l’ OM, Jorge Sampaoli fait son grand retour sur le banc du FC Séville. Le club andalou vient d’officialiser sa signature.

Le FC Séville enregistre un début de saison décevant. Le club andalou occupe une triste 17e place de Liga après une série de mauvais résultats. Dans ces conditions, l’entraîneur Julen Lopetegui se trouvait sur un siège éjectable. Et la claque reçue à domicile face au Borussia Dortmund (1-4) aura été la défaite de trop. Quelques heures après cette énième contre-performance, les dirigeants espagnols ont décidé de se séparer de Lopetegui et son successeur est désormais connu.

Après plusieurs semaines de négociations, Jorge Sampaoli a accepté de prendre les commandes du FC Séville. Il a signé un contre de deux ans, soit jusqu’en juin 2024 avec le club andalou. L’ancien patron du banc de l’ OM fait ainsi un club qu’il avait déjà entraîné durant la saison 2026-2017. Il aura pour objectif de relancer l’équipe espagnole pour la suite de la saison.

« Le Sevilla FC et Jorge Sampaoli ont conclu un accord pour que l'entraîneur argentin devienne le nouvel entraîneur de l'équipe première , complétant ainsi son deuxième passage à Nervión, après avoir dirigé l'équipe lors de la saison 2016/17. L'entraîneur de Casilda signe pour le reste de la saison et une de plus, jusqu'au 30 juin 2024 », peut-on lire dans le communiqué du club.