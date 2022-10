ASSE : Un milieu de l'AS Saint-Etienne récompensé par la Ligue

Publié par Enzo Vidy le 07 octobre 2022 à 13:23

Blessé en début de saison, Dylan Chambost est revenu en pleine forme avec l'ASSE et a inscrit un magnifique but face à Grenoble.

ASSE : Le but de Chambost en tête du top but de la 10e journée de Ligue 2

Auteur de deux passes décisives depuis le début de la saison, le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne s'est offert son premier but de la saison avec les Verts lors de la réception de Grenoble samedi dernier. D'un contrôle orienté parfait, avant d'enchaîner une frappe sublime dans la lucarne gauche du but grenoblois, Dylan Chambost figure en tête du top but de la journée. Une belle distinction pour ce joueur qui a connu un début de saison compliqué avec l'ASSE.

En effet, lors de la préparation estivale, le jeune milieu de terrain de 25 ans se blesse sévèrement au poignet. Opéré dans la foulée, Dylan Chambost manquera les quatre premiers matchs de son équipe, avant de retrouver les terrains le 27 août à l'occasion du déplacement de l'ASSE à Valenciennes. Titularisé pour l'occasion, il réalisera sa première passe décisive, avant de réitérer trois jours plus tard lors de la réception de Bastia.

ASSE : Chambost, pièce maitresse de l'animation offensive de Saint-Etienne

Titularisé lors des six derniers matchs depuis son retour, Dylan Chambost s'est imposé dans le onze de Laurent Batlles. Souvent positionné en position de numéro 10, il organise le jeu offensif de l'AS Saint-Etienne. Réputé depuis le début de la saison pour distribuer de vrais caviars, le numéro 14 stéphanois sait aussi marquer des buts, et de quelle manière. Lundi prochain, il aura la lourde tâche d'animer le jeu offensif des Verts à Sochaux, qui fait partie des meilleurs défenses de Ligue 2. La mission s'annonce difficile pour lui et ses coéquipiers, qui sont dans l'obligation de faire un résultat à Bonal.