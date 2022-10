ASSE : Déjà deux bonnes nouvelles pour la réception du Paris FC

Publié par Enzo Vidy le 06 octobre 2022 à 18:21

Après le périlleux déplacement à Sochaux lundi soir, l'ASSE retrouvera Geoffroy-Guichard pour la réception du Paris FC et part déjà avec un avantage.

ASSE : Un solide défenseur du Paris FC suspendu face à Saint-Etienne

Le 15 octobre prochain à 15h, Saint-Etienne reçoit le Paris FC à Geoffroy-Guichard. Si les Verts ont d'abord un important déplacement à négocier du côté de Sochaux, des informations concernant le prochain match à domicile commencent à tomber. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles font les affaires des hommes de Laurent Batlles. En effet, le défenseur central du Paris FC, Yves Dabila, est d'ores et déjà suspendu pour ce match suite à une accumulation de cartons jaunes. Le défenseur central ivoirien à jouer cinq matches depuis son arrivée au Paris FC et s'est véritablement installé au sein de la défense parisienne.

C'est donc une bonne nouvelle pour les Stéphanois qui possèdent actuellement la meilleure attaque de Ligue 2 avec 18 buts inscrits en dix rencontres de championnat disputées. Les hommes de Laurent Batlles auront tout intérêt à profiter de cette absence fortement préjudiciable pour le Paris FC, actuellement 10e du championnat.

ASSE : Geoffroy-Guichard devrait faire le plein pour cette rencontre

À nouveau ouvert au public lors de la réception de Grenoble le week-end dernier, le Chaudron a connu une ambiance particulière lors de l'avant-match avec des tensions entre les dirigeants stéphanois et une partie du Kop Nord de l'ASSE. Un groupe d'Ultras, appelé les Magic Fans 1991, n'a pas manifesté son soutien envers les joueurs pendant la totalité de la rencontre face au Grenoblois qui s'est soldé par un match nul 2-2.

Pour le prochain rendez-vous face au Paris FC, le club a communiqué un point concernant la billetterie autour de ce match, et annonce que le Kop Nord est déjà complet. La hache de guerre semble avoir été enterrée et les Verts peuvent s'attendre à une ambiance exceptionnelle lors de ce prochain match à domicile.