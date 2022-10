Stade Brestois Mercato : Le sort de Der Zakarian déjà scellé

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2022 à 12:03

Michel Der Zakarian, entraîneur du Stade Brestois, est-il menacé de limogeage ? Grégory Lorenzi, directeur sportif du SB29, répond.

Stade Brestois : Lorenzi accorde un sursis à Der Zakarian, mais...

L’entraîneur du Stade Brestois est en danger et pourrait être limogé si son équipe ne renoue pas avec la victoire rapidement. Avant le derby contre le FC Lorient (3e de Ligue 1), Grégory Lorenzi a été interrogé sur la situation contractuelle du coach du SB29, dont l’équipe est sur une série de 6 matchs sans victoire, soit précisément 4 défaites et 2 matchs nuls. Le dirigeant du club du Finistère est resté évasif dans sa réponse. Certes, il reconnaît les mauvais résultats de Michel Der Zakarian, mais espère un déclic pour remonter la pente.

Pour le directeur sportif du Stade Brestois, le timing est trop juste pour se séparer du coach. Cela dit, le technicien franco-arménien n’est pas protégé par un parapluie. Il peut être viré à tout moment, sur décision exclusive du président du club, comme l’a laissé sous-entendre Grégory Lorenzi, dans les colonnes de Ouest-France.

« Aujourd’hui, ce n’est pas une question que je me pose. Je crois en cette équipe, le groupe est capable de réagir et doit mieux faire. Mais chacun a sa part de responsabilités. Mais ce n’est que mon avis personnel, je ne suis pas le seul à décider au sein du club. Après, je n’ai pas eu de discussions sur quoi que ce soit. »

En tout cas, le derby contre les Merlus, dimanche à 15h à Brest, est un match décisif pour Michel Der Zakarian. Son équipe n’a plus gagné depuis la victoire sur la pelouse d'Angers (1-3) le 21 août 2022 et est 18e avec seulement 6 points en 9 matchs de championnat disputés. La direction attend de lui et de ses joueurs, un déclic, afin de quitter la zone de relégation. Rappelons que quatre clubs descendront en Ligue 2 à l’issue de la saison. Grégory Lorenzi a justement passé des consignes aux Brestois dans cette optique.

« Le plus important, c’est ce match face à Lorient (dimanche à 15h). Ce derby vient au bon moment. Lorient est sur une belle dynamique, et c’est un challenge intéressant pour nous, pour montrer qu’on vaut beaucoup mieux que ça. Il faut trouver les clés pour que ça puisse aller dans le bon sens. »