OL : Lyon cale encore contre Toulouse, la réaction de Bosz

Peter Bosz a réagi à la nouvelle contreperformance de l’ OL vendredi contre le Toulouse FC. Lyon a été accroché à domicile (1-1).

L’Olympique Lyonnais n’y arrive toujours pas. Vendredi, l’ OL espérait renouer avec la victoire contre le Toulouse FC. Mais les Gones ont été contraints au partage de points par les Violets. Lyon et le Téfécé se sont séparés sur le score d’un but partout. Homme en forme de ce début de saison côté lyonnais, Tetê a ouvert le score pour les locaux dès la 2e minute de jeu. Les visiteurs sont parvenus à revenir au score par Rafael Ratao (67e) dans le second acte. À défaut de s’imposer, le club rhodanien met fin à sa série de quatre défaites de rang en championnat. Les hommes de Peter Bosz en sont désormais à cinq matchs sans victoire en Ligue 1. Le technicien néerlandais a d’ailleurs livré son analyse au sortir de cette nouvelle contreperformance.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas caché sa déception au micro de Prime Video après ce résultat à domicile. Le coach de l’ OL estime que mis à part le but de Tetê, il n’y a rien de bon à retenir de la première mi-temps de ses poulains. Lesquels ont montré un meilleur visage en seconde même s’ils se font reprendre au score.

« On est très déçus de ne pas gagner. On marque vite, on pense qu’on va jouer, mais non. La première période n’est pas du tout de notre niveau. En deuxième, c’est mieux, mais on prend un but con. Aujourd’hui, c’était le résultat le plus important et ce n’est pas un bon résultat ».