OL - Toulouse : Lyon en mode reconquête, le onze de Bosz

Publié par Ange A. le 07 octobre 2022 à 08:21

L’ OL va tenter de mettre un terme à sa mauvaise série ce vendredi contre le Toulouse FC en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.

OL - Toulouse FC : Deux absences pour Lyon contre le promu

Une révolte est attendue à l’Olympique Lyonnais après sa nouvelle défaite dimanche dernier sur la pelouse du RC Lens. Contre les Sang et or, l’ OL a aligné sa quatrième défaite de rang en championnat. De quoi accentuer la pression sur un Peter Bosz qui conserve malgré tout la confiance de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais a d’ailleurs adressé un message clair à ses troupes via Twitter pour cette rencontre.

« Le foot, c’est notre passion, l’OL, c’est toute notre vie. J’ai échangé avec nos joueurs, j’ai transmis toute votre énergie car je sais que nous avons tous envie de la même chose : retrouver le goût de la victoire ! »

Pour la réception du promu toulousain, le technicien néerlandais a convoqué un groupe de 21 Gones. Incertains pour cette affiche inaugurale de la 10e journée de Ligue 1, Romain Faivre et Julian Pollersbeck n’ont pas été retenus.

De nombreux retours contre le Téfécé

Privé de Faivre et Pollersbeck, Peter Bosz retrouve bon nombre d’éléments pour la réception du Toulouse FC. Absents à Lens, Malo Gusto, Moussa Dembélé, Corentin Tolisso et Castello Lukeba sont opérationnels contre le Téfécé. Le dernier cité devrait notamment retrouver sa place dans le onze lyonnais. Idem pour Gusto et Tolisso qui devraient aussi signer leur retour d’entrée contre les Violets. De nouveau convoqués dans le groupe, Jérôme Boateng et Houssem Aouar devraient débuter sur le banc. En attaque, l’ OL mise sur son trio offensif Lacazette, Tetê et Toko Ekambi. Reste maintenant à savoir si Lyon va renouer avec la victoire après ses quatre revers successifs. Son adversaire du soir, actuel 12e au classement, reste sur un franc succès contre le Montpellier Hérault (4-2).

Le onze probable de Lyon contre Toulouse :

Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Caqueret - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi.