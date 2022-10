RC Lens Mercato : Une réponse tombe pour la succession de Ghisolfi

Publié par Ange A. le 08 octobre 2022 à 03:45

Présenté comme le successeur de Florent Ghisolfi au RC Lens, Grégory Lorenzi, actuel directeur sportif de Brest, a lâché sa réponse.

RC Lens Mercato : Ghisolfi sur le départ, Lorenzi en approche ?

Un important départ se profile au Racing Club de Lens. Après trois saisons au RC Lens, Florent Ghisolfi s’apprête à quitter les Sang et or. Le directeur sportif du RC Lens va rejoindre les rangs de l’OGC Nice. Le poste est à pouvoir chez les Aiglons depuis le départ de Julien Fournier. L’ancien responsable niçois a quitté le club azuréen cet été pour Parme en Serie B (D2 italienne). Le futur dirigeant niçois va assister au derby du Nord entre Lille et Lens ce dimanche avant de rejoindre la Côte d’Azur. De son côté, la direction de Lens aurait déjà déniché son remplaçant chez un rival de Ligue 1. Le nom de Grégory Lorenzi circule avec insistance pour assurer la succession de Ghisolfi chez les Sang et or.

La réponse cash de Lorenzi à Lens

Interrogé par Ouest France, le responsable du Stade Brestois a lâché une réponse concernant son avenir. Sa sortie n’est pas de nature à rassurer les supporters sur du SB29. Il a entamé sa reconversion au sein du club finistérien en tant directeur sportif au terme de la saison 2015-2016.

« Je ne parlerai pas sur le sujet. Le plus important, c’est la situation de l’équipe, il faut se focaliser là-dessus », a indiqué le principal concerné au journal régional. Au moment où Grégory Lorenzi est annoncé au Racing Club de Lens, le Stade Brestois en effet dans le dur en championnat. Brest n’est que 18e de Ligue 1 avant de recevoir un FC Lorient en grande forme ce dimanche. Les Merlus restent sur cinq victoires de rang avant leur déplacement à Brest. Le RC Lens de son côté pointe à la 4e place avant son derby face au LOSC.