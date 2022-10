RC Lens Mercato : C'est bouclé pour la succession de Ghisolfi

Publié par Ange A. le 08 octobre 2022 à 22:55

Suite au départ de Florent Ghisolfi à l’OGC Nice, le RC Lens s’est lancé à la quête de son successeur qui devrait débarquer du Gym.

RC Lens Mercato : Clap de fin sur la piste Lorenzi

Un important changement est annoncé au Racing Club de Lens. Après trois saisons au RC Lens, Florent Ghisolfi s’apprête à rallier la Côte d’Azur. Le directeur sportif des Sang et or va rejoindre l’OGC Nice pour pourvoir le même poste laissé vacant par Julien Fournier. Ce dernier a rejoint Parme en Serie B (D2 italienne) cet été. Depuis l’annonce du départ de Ghisolfi, le Racing s’est lancé à la quête de son successeur. Le nom de Grégory Lorenzi a circulé avec insistance à Lens. Mais le responsable finistérien a jeté un froid sur sa venue dans le Nord dans les colonnes d’Ouest France. « Je ne parlerai pas sur le sujet. Le plus important, c’est la situation de l’équipe, il faut se focaliser là-dessus », a indiqué le concerné au journal régional.

Un recruteur de Nice pour remplacer Ghisolfi

Selon Foot Mercato, c’est au à l’OGC Nice que la direction des Sang et or s’est trouvée un nouveau directeur sportif. Le site spécialisé indique que l’OGC Nice va libérer Grégory Thil de son contrat. L’ancien attaquant avait récemment rejoint le club azuréen en tant que recruteur. Avec une place qui se libère au RC Lens, il envisage de retourner chez les Sang et or.

« Un choix du cœur » pour Thil selon le média en ligne. Lequel indique qu’Arnaud Pouille, le directeur général du RCL, est parvenu à le convaincre de retourner sur ses terres et occuper ce poste clé dans l’organigramme du club artésien. Une doléance à laquelle a répondu favorablement le club azuréen qui va donc le libérer de son contrat quelques jours seulement après sa venue.