RC Lens : Un départ inattendu sème la panique au RCL !

Publié par Enzo Vidy le 04 octobre 2022 à 14:58

À cinq jours du derby très attendu au Stade Pierre-Mauroy face au LOSC, le RC Lens a dû faire face à un départ inattendu qui sème le trouble en interne.

RC Lens : Le départ de Florent Ghisolfi inquiète en interne

Auteur d’un formidable début de saison en étant toujours invaincu en championnat, le RC Lens a appris, hier après-midi, le départ de son directeur sportif Florent Ghisolfi en direction de l’OGC Nice. Si aucun membre du club lensois n’a pas réagi à ce départ soudain, le trouble persiste et l’inquiétude règne pour le prochain mercato. Grand artisan de la prolongation de Seko Fofana, Florent Ghisolfi n’a, à aucun moment, évoqué un potentiel départ du RC Lens. Il va donc vite falloir pallier ce départ inattendu, avant le début du prochain mercato hivernal qui approche à grand pas.

D’après les informations de L'Équipe, le nouveau directeur sportif de l’OGC Nice devrait prendre la parole ce mercredi après-midi et pourrait donc donner des explications précises qui l'ont poussé à quitter le RC Lens.

RC Lens : Pas les meilleures conditions pour préparer un derby

Cette nouvelle n’intervient pas au meilleur des moments. Si les Lensois réalisent un début de saison exceptionnel, ce départ précipité aurait un impact négatif sur certains joueurs des Sang et Or. En effet, L’Équipe révèle ce matin qu’une partie du vestiaire serait déstabilisée par le départ de Florent Ghisolfi. À cinq jours d’un déplacement périlleux chez l’ennemi de toujours, le LOSC, il ne faudrait pas que cette nouvelle vienne entacher le moral des joueurs du RCL qui vont devoir être à 100 % pour ramener les trois points du stade Pierre-Mauroy et conserver cette invincibilité face au rival lillois qui dure depuis le 7 mai 2021, date à laquelle le LOSC s’est imposé pour la dernière fois face aux Sang et Or.

Solide 4e du championnat, le RC Lens peut prétendre à grimper sur le podium en cas de victoire, selon les autres résultats du week-end. Toujours invaincu cette saison, le RCL reste sur une belle victoire face à l’OL dimanche et semble invincible sur ce début de championnat. Les Lillois sont prévenus.