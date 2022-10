PSG-Benfica : La compo de Galtier dévoilée ! Gros renfort en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 10 octobre 2022 à 09:50

Pour la quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit le Benfica ce mardi à 21 heures. Découvrez la composition d’équipe de Christophe Galtier.

PSG : La MNM au grand complet contre le Benfica ?

À égalité de points avec le Benfica Lisbonne (7 points), le Paris Saint-Germain a l’occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et de prendre seul la tête du groupe H avant de retrouver la Juventus pour la dernière journée des phases de poules. En effet, une victoire demain soir face au Benfica et le 25 octobre contre le Maccabi Haïfa installerait confortablement l’équipe de Christophe Galtier dans le fauteuil de leader de son groupe et lui ouvrirait grand les portes du second tour de la Coupe aux grandes oreilles avant d’aller à Turin défier la Juve.

Pour cela, l’entraîneur parisien pourrait compter sur son trio offensif de feu au grand complet mardi contre les Portugais. Blessé et absent contre le Stade de Reims ce weekend, Lionel Messi devrait pouvoir tenir sa place pour le match de demain au Parc des Princes. À la veille de cette rencontre, le quotidien L’Équipe s’est penché sur l’effectif de Galtier et assure que Messi est bien parti pour retrouver sa place au coeur de l’attaque des Rouge et Bleu aux côtés de Neymar et Mbappé. Le quotidien sportif explique notamment que

« Messi pourrait faire son retour pour la réception de Benfica. Ces dernières heures, les sensations de l’Argentin étaient positive et la tendance était hier à l’optimisme, mais rien n’était acté et la décision sera prise à l’issue d’un ultime test à l’occasion de l’entraînement d’aujourd’hui. »

Pour le reste, le coach du PSG ne pourra toujours pas compter sur les défenseurs Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, ainsi que le milieu de terrain Renato Sanches, tous blessés et encore aux soins. Aucun changement majeur n’est attendu dans l’équipe parisienne puisque Danilo Pereira va remplacer Kimpembe dans la charnière centrale avec Marquinhos et Sergio Ramos. La paire Verratti-Vitinha va animer l’entrejeu et Juan Bernat va prendre la place de Nuno Mendes sur le côté gauche de la défense.

Le onze du PSG face au Benfica Lisbonne

Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat – Messi, Mbappé, Neymar.