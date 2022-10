OGC Nice : Plusieurs blessures inquiétantes au Gym après l'ESTAC

L' OGC Nice a remporté son premier succès à domicile hier contre l'ESTAC. Un succès qui aurait bien pu leur filer entre les doigts en fin de match.

Vainqueur à l'Allianz Riviera hier après-midi contre Troyes (3-2), l' OGC Nice a bien maîtrisé la première heure de jeu avant de douter dans les 10 dernières minutes. Un manque de sérénité criant que Lucien Favre a vu sur la pelouse, notamment de la part des remplaçants qui sont entrés en jeu entre la 60 et la 70e minute.

"Les entrants ont eu de la peine c'est vrai. Ce n'est pas facile de rentrer comme ça. L'équipe mène 3-0, tu crois que ça va continuer comme ça, être facile. Et ce n'est pas le cas. Troyes met le 3-1, après ça change beaucoup de choses. [...] Tout d'un coup, on se pose des questions et voilà. après ils mettent le 3-2. C'était limite."