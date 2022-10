OGC Nice Mercato : C’est réglé pour le dossier Schmeichel

Publié par Ange A. le 10 octobre 2022 à 06:07

Président de l’ OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a tranché pour l’avenir de Kasper Schmeichel au cœur de rumeurs de départ pour cet hiver.

OGC Nice Mercato : Kasper Schmeichel déjà vers la sortie ?

L’ OGC Nice a signé un portier d’expérience cet été suite au départ de Walter Benitez au PSV Eindhoven. La direction du Gym est parvenue à recruter Kasper Schmeichel à qu’il ne restait plus qu’un an de contrat avec Leicester City. Le gardien danois a rejoint les Aiglons contre 1 million d’euros et s’est engagé pour trois saisons, soit jusqu’en 2025. Seulement, L’Équipe a émis des doutes sur l’avenir de l’ancien capitaine des Foxes en Côte d’Azur. Le quotidien sportif a en effet évoqué un possible départ de Schmeichel de Nice. Ceci en raison de l’adaptation et des débuts difficiles du Danois. Interrogé sur le sujet Jean-Pierre Rivere a démenti les informations du journal.

« Choqué », Rivère rassure pour Schmeichel

Le président de l’ OGC Nice n’a pas caché sa surprise à la découverte des informations fournies par le média spécialisé. Au micro de Prime Video, le responsable azuréen s’est dit « choqué » et ne comprend « comment on peut dire tout ça sur un joueur ». Jean-Pierre Rivère a apporté son soutien à Kasper Schmeichel en ces temps difficiles. Dimanche contre Troyes, le Danois a encore concédé deux buts. Il n’enregistre que deux clean-sheet pour 13 buts encaissés en 11 matchs. Pour autant, le Gym ne compte pas le refourguer au prochain mercato comme l’a assuré son président.

« C’est un garçon qui n’a plus grand-chose à prouver. Il faut des fois des temps d’adaptation, il a été à Leicester pendant 10 ans. C’est un autre monde, un univers différent. On a des règles collectives, Kasper se plie à ces règles. Ce n’est pas du tout un joueur qui va changer les choses. Je ne sais pas pourquoi on parle de son départ à la trêve. »