FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré connaît son sort au FCN

Le FC Nantes est 19e de Ligue 1 et relégable après le derby perdu à Rennes. Et Antoine Kombouaré se dit conscient du sort que Kita pourrait lui réserver.

Plus rien ne va pour Antoine Kombouaré au FC Nantes. Lors du derby tant attendu contre le Stade Rennais, les Canaris se sont inclinés à Rennes (3-0), dimanche. Le FCN, 16e avant la 10e journée du championnat, a ainsi basculer dans la zone rouge de relégation en Ligue 2. Une chute au classement qui pourrait emporter l’entraîneur kanak, s'il ne parvient pas à redresser la barre. Surtout que son équipe fait également une mauvaise campagne en coupe d’Europe. Le FC Nantes a concédé deux défaites en Ligue Europa dans le groupe G, respectivement contre Karabagh (3-0) et Fribourg (2-0), dans la phase aller.

Dans des propos rapportés par L’Équipe, Antoine Kombouaré a évoqué son avenir en Loire-Atlantique. Il admet qu’il peut-être limogé, sans délai, si Waldemar Kita le décide. « J’ai accepté dès le début la règle : tu viens et à tout moment, tu peux être viré » a-t-il déclaré.

En attendant une éventuelle décision du propriétaire du FC Nantes, l’entraîneur de 59 ans s’est projeté sur les deux prochains matchs à domicile de son équipe. Le premier contre Fribourg en coupe d’Europe (jeudi) et le deuxième face au Stade Brestois (dimanche) à la Beaujoire. Antoine Kombouaré espère renouer avec la victoire lors de ces deux matchs décisifs, afin de se donner une bouffée d'oxygène.

« Là, on a deux matchs à domicile (contre Fribourg et Brest). Ça fait un moment qu'on perd et qu'on dégringole. On est dans le dur, on attend le rebond avec le soutien de tous. Il faut s'accrocher. Il faut assumer que cette place n'est pas la nôtre et repartir sur une pente ascendante. On sait que c'est dur, mais on a très envie, tous, de se battre pour aller chercher la victoire. »