Montpellier HSC : Un défenseur n'est pas inquiet pour le MHSC

Le Montpellier HSC s'est de nouveau incliné face à l'AS Monaco hier après-midi à domicile. Une seconde défaite de rang qui n'inquiète pas Maxime Estève.

Hier après-midi, au Stade de la Mosson, le Montpellier HSC a connu une nouvelle déconvenue après la défaite il y a une semaine contre le Toulouse FC. Le MHSC a en effet plié sous les assauts de l'AS Monaco (0-2), malgré une prestation plutôt correcte dans l'ensemble pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio. Sur le compte Twitter du club, Maxime Estève s'est montré plutôt rassurant sur la forme de l'équipe.

"Je pense qu’on fait un assez bon match, on n’est pas récompensés, on perd 2-0 à l’arrivée c’est ce qui compte. [...] On est une équipe, on doit aller ensemble tous dans le même sens ; je ne suis pas inquiet, on est une très belle équipe et si on se donne tous les uns pour les autres, je pense qu’on arrivera à faire de belles choses."