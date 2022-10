Montpellier HSC Mercato : Estève avoue avoir été très sollicité cet été

Publié par Dylan le 09 octobre 2022 à 13:13

Titulaire régulier au Montpellier HSC cette saison, le défenseur Maxime Estève a révélé avoir eu des contacts cet été en vue d'un transfert.

Montpellier HSC Mercato : Maxime Estève courtisé par le Milan AC cet été

Véritable révélation du Montpellier HSC depuis ses débuts en Ligue 1 la saison passée, le jeune taulier Maxime Estève a suscité les convoitises lors du mercato estival. Le joueur de 20 ans sortait d'un premier exercice abouti chez les professionnels avec 24 matchs disputés dans l'élite. Il a rapidement possédé la confiance du coach pailladin, Olivier Dall'Oglio, grâce à ses performances régulières en charnière centrale.

Dans un entretien accordé à Midi-Libre, Maxime Estève révèle pourtant qu'il aurait pu partir du Montpellier HSC cet été. La raison ? Le taulier a reçu des propositions très alléchantes pour son avenir :

« J’ai eu pas mal de sollicitations, entre contacts sans suite (Milan AC, quelques clubs français), puis des choses plus concrètes. Cela ne s’est pas fait car les deux parties n’ont pas trouvé d’accord. Quand on parle de millions d’euros, c’est flatteur, mais Montpellier doit s’y retrouver »

Maxime Estève monte en puissance cette saison

Malgré des débuts plus que réussis en Ligue 1, Maxime Estève ne veut pas non plus se lancer des fleurs. Il le sait, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un titulaire incontestable au sein du club pailladin :

« Il y a un an, j’étais un jeune du centre et pas grand monde n’avait d’espoir pour moi. Je vais essayer de réussir la saison de la confirmation, la plus dure. Et, en fin de saison, on se posera pour voir ce qu’il se passe. Je ne veux pas en entendre parler avant. Pour l’heure, je veux être bon sur le terrain » a ainsi déclaré le défenseur, toujours auprès de Midi-Libre.

La pépite de 20 ans poursuit sur sa lancée en ce début d'exercice 2022-2023, avec déjà 7 matchs à son actif dont 3 en tant que titulaire avec le MHSC. Face à l'AS Monaco ce dimanche, Maxime Estève pourrait à nouveau composer la défense héraultaise, qui a bien du mal en ce début de saison avec 19 buts encaissés en neuf rencontres.