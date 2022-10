ASSE Mercato : Un grand talent de Saint-Etienne intéresse Chelsea !

Publié par Thomas G. le 11 octobre 2022 à 15:24

Battu une nouvelle fois à Sochaux, l'ASSE est toujours empêtré dans la crise, et les Verts pourraient perdre un espoir français lors du prochain mercato.

ASSE : Saint-Etienne pourrait perdre un grand espoir français

L’AS Saint-Etienne a dû restructurer son effectif cet été après la descente du club en Ligue 2. De nombreux cadres de l'ASSE sont partis et les Verts se sont renforcés pour faire face au défi que représente la Ligue 2. Le nouveau projet stéphanois est axé sur la jeunesse qui sera très importante pour le renouveau des Verts. Cette saison, Laurent Batlles a lancé plusieurs joueurs issus du centre de formation.

C’est notamment le cas du prodige de 17 ans, Noah Raveyre, qui a disputé un match de Ligue 2 cette saison. Le gardien français est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’ASSE et sa situation contractuelle inquiète dans le Forez. Annoncé partant du côté de l'AC Milan, un autre club se serait joint à la course pour signer le gardien stéphanois. Selon Alexis Bernard, Chelsea serait également intéressé par Noah Raveyre la saison prochaine. Le prodige de 17 ans n’a toujours pas signé son contrat professionnel avec l'ASSE et les grandes écuries européennes veulent profiter de cette aubaine.





ASSE : Un match capital face au Paris FC

Cette semaine, l’AS Saint-Etienne va disputer le match de la dernière chance face au Paris FC à Geoffroy-Guichard. Dans un duel entre prétendants à la Ligue 1, les Verts doivent impérativement gagner pour continuer d’espérer. L'ASSE est 18e de Ligue 2 avec 15 points de retard sur le deuxième Amiens, après 11 matchs. Les hommes de Laurent Batlles veulent gagner pour sortir de la zone rouge et finir en trombe avant la trêve hivernale. En cas de mauvais résultats face au Paris FC, la saison des Verts pourraient prendre une autre tournure.