ASSE : Le constat amer d'une recrue estivale sur les matchs des Verts

Le milieu de terrain Mathieu Cafaro s'est exprimé devant la presse ce samedi, frustré du début de saison en dent de scie de l'ASSE.

Cet exercice 2022-2023 a du mal à démarrer sur des victoires pour l'AS Saint-Etienne. Les Verts n'ont gagné qu'à 2 reprises depuis le début du championnat de Ligue 2, après dix journées. Forcément, ce maigre bilan de victoires a conduit l'ASSE au bord du gouffre, à la dix-huitième place pour être précis. Pourtant, le club ligérien montre de belles choses depuis plusieurs semaines.

Il y a une semaine, les Verts étaient proches de s'offrir une troisième victoire cette saison contre Grenoble... mais c'était sans compter sur la force de caractère des Isérois qui ont arraché le match nul au stade Geoffroy-Guichard (2-2). Grenoble a ainsi imité le Nîmes Olympique et le Havre AC, seule équipe à avoir battu l'AS Saint-Etienne chez elle. Alors certes, les Verts font souvent jeu égal avec leurs adversaires, mais ne concrétisent pas suffisamment leurs occasions d'après Mathieu Cafaro, prêté cet été par le Standard Liège dans le Forez.

Interrogé en conférence de presse d'avant-match sur la situation des Verts, l'ancien rémois n'a pas caché sa déception vis à vis du bilan comptable de son équipe :

« On est pénalisé par les erreurs que l’on fait. La L2 c’est compliqué, on le savait. C’est frustrant car on domine les matchs et on ne repart quasiment jamais avec les trois points. Notre bilan est mitigé, on est reparti frustré des matchs, on doit franchir ce cap, on doit changer le cours du jeu, les détails qui manquent et enchainer les belles séries »