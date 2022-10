RC Strasbourg : Un attaquant potentiellement forfait face au LOSC !

Alors que Lebo Mothiba semble proche d'un retour avec le RC Strasbourg, Kevin Gameiro demeure incertain pour le match face au LOSC.

Après la bonne nouvelle concernant Lebo Mothiba, c'est une information moins réjouissante que le média Alsa'Sports rapporte en ce début d'après-midi. En effet, Kevin Gameiro, touché à un muscle de la hanche, n'a pas pris part à la séance d'entraînement ce mardi avec le reste de ses coéquipiers. Un véritable coup dur pour Julien Stéphan qui est déjà privé depuis plusieurs matchs de Ludovic Ajorque, lui aussi blessé.

Car si le retour de Lebo Mothiba est un réel motif de satisfaction pour l'entraîneur du RCSA, l'attaquant sud-africain n'a pas joué depuis le 17 septembre, soit quasiment un mois. Le voir prétendre à une place de titulaire vendredi soir face au LOSC semble donc peu probable. Reste à espérer de bonnes nouvelles d'ici là pour Kevin Gameiro.

Entré en seconde période pour pallier la blessure de Kevin Gameiro, le milieu offensif strasbourgeois a réalisé une bonne mi-temps aux côtés de ses coéquipiers. Interrogé au micro de L'Équipe après le succès 3-2 à Angers, Adrien Thomasson s'est dit satisfait de la première victoire du RCSA, et espère que cela va se poursuivre.

"On attendait cette première victoire avec impatience, on avait à coeur de briser la série négative depuis le début de saison. C'était un match difficile, mais on savait que notre première victoire serait acquise dans la douleur. On espère qu'elle va en amener d'autres afin que l'on puisse sortir la tête de l'eau."