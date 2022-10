Mercato PSG : Kylian Mbappé, Galtier pousse un coup de gueule !

Publié par JEAN-LUC D le 12 octobre 2022 à 07:31

Après le choc de Ligue des Champions contre le Benfica, le coach du PSG, Christophe Galtier, s’est prononcé sur les rumeurs sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Galtier dénonce le timing de la rumeur Mbappé

Alors que le Paris Saint-Germain disputait un match de Ligue des Champions ce mardi, l’actualité du jour a été marquée par les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, un peu plus tôt dans la journée, plusieurs médias locaux et étrangers ont annoncé en choeur que le footballeur de 23 ans avait informé la direction du PSG de sa volonté de changer d’air lors du prochain mercato hivernal.

Et pour cause, l’international français se serait senti trahi par ses dirigeants pour des promesses de recrutements faites lors de sa prolongation en mai dernier et non tenues. Après le démenti du conseiller football, Luis Campos, l’entraîneur parisien Christophe Galtier est monté au créneau pour s’offusquer de cette situation à quelques heures d’un match important.

« Je ne peux pas la commenter parce qu'en fait d'une rumeur, on en fait une information qui devient quasiment une déclaration. Je vois Kylian tous les jours, il a donné une très bonne réponse ce soir. Il a été créatif, dangereux et il aurait pu marquer un deuxième but. Il a serré les dents pour tenir jusqu'à la fin même s'il a pris un vilain tacle qui aurait pu générer une expulsion. Moi je vois un Kylian qui ce soir a donné une réponse par rapport à cette fameuse rumeur (...) Par rapport a ce qui a été dit, je trouve ça bizarre que ça sorte à quelques heures d'un match très important pour le club », a lancé le technicien français au micro de Canal+, avant l’intervention du vestiaire du PSG sur le même sujet.

PSG Mercato : Le vestiaire se mobilise autour de Kylian Mbappé

Après le nouveau match nul du Paris Saint-Germain contre le Benfica Lisbonne (1-1), ce mardi soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions, Sergio Ramos s’est arrêté au micro de Canal+. Interrogé sur les rumeurs autour de l’avenir de son coéquipier Kylian Mbappé, le défenseur central espagnol a répondu sans ambages :

« tout ce que je peux dire, c'est que je suis ami avec Kylian. Il est très heureux chaque jour. Il n'est pas parti en fin de saison dernière, je ne crois pas aux rumeurs. Nous, nous sommes concentrés sur notre travail et on ne lit pas les journaux. »

Même son de cloche chez Hugo Ekitike. Le jeune avant-centre parisien (20 ans) abonde dans le même sens et assure que son partenaire est concentré sur le Paris SG plutôt qu’un départ en janvier.

« Je parle souvent avec Kylian, je sais qu'il est heureux d'être au club. Il travaille tous les jours, comme les autres joueurs, pour être performant sur le terrain et être le meilleur », a confié l’international espoir français au micro de RMC Sport.