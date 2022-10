PSG : Sergio Ramos fixé sur son sort après son coup de sang à Reims

Publié par JEAN-LUC D le 12 octobre 2022 à 00:13

Exclu à Reims après un carton samedi, le défenseur du PSG, Sergio Ramos, va bientôt être fixé sur son sort par la commission de discipline de la LFP.

PSG : Sergio Ramos risque gros après Reims

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Sergio Ramos pourrait être mis en difficulté pour la suite des matchs du Championnat de France. Accusé d’avoir lancé un « puta madre » après un carton jaune obtenu pour contestation lors du match entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Comme à son habitude, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) va se réunir mercredi soir pour statuer. Selon les textes, en cas d’insulte envers l’arbitre, Sergio Ramos peut prendre entre deux à sept matches de suspension pour attitude intimidante.

En attendant de connaître le verdict de la LFP, l’international espagnol de 36 ans est déjà certain de ne pas faire partie du groupe de Christophe Galtier pour le premier Classico de la saison contre l’Olympique de Marseille, au Parc des Princes, ce dimanche. Un gros coup dur pour l’entraîneur du PSG, qui doit gérer se passer des services de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, tous les deux blessés. Mais aux dernières nouvelles, Ramos pourrait bénéficier de circonstances atténuantes.

Vers une sanction légère pour Sergio Ramos ?

D’après les informations divulguées ce mardi par RMC Sport, l'arbitre du match Stade de Reims-PSG « n’a noté aucune insulte dans son rapport ». Le journaliste Arthur Perrot explique notamment que Pierre Gaillouste n'a relevé, dans son rapport adressé à la LFP, que l'attitude contestataire de Sergio Ramos. Pour cette sanction, le coéquipier de Marquinhos risque entre deux et sept matches de suspension pour attitude intimidante. Mais cette qualification, plus lourde, ne devrait finalement pas être retenue. L’ancien capitaine du Real Madrid pourrait prendre entre deux et trois matches de suspension, dont un avec sursis.