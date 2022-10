Barça-Inter : Les compos probables du choc avec des surprises !

Publié par Thomas G. le 12 octobre 2022 à 11:06

Sous pression après la défaite face à l'Inter la semaine dernière, le Barça doit gagner ce soir pour entretenir les espoirs de qualification.

Barça-Inter : Une victoire impérative pour le FC Barcelone

Le Barça reçoit l’Inter Milan ce soir au Camp Nou pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Une semaine après la défaite, 1-0 face aux Intéristes, les Blaugranas sont dans l’obligation de gagner pour rattraper leur adversaire du soir. En cas de défaite, le FC Barcelone dirait adieu à ses derniers espoirs de qualification. Une élimination qui pourrait coûter chère au Barça, la direction catalane avait prévu une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La rencontre de ce soir est donc capitale pour la saison du Barça et la survie du club qui avait réussi à se sortir de la crise grâce aux leviers économiques.

Les hommes de Xavi entament une semaine décisive avec le choc face à l’Inter et le Clasico face au Real Madrid, dimanche. Le FC Barcelone affronte une équipe de l’Inter qui reste sur une belle victoire 2-1 à Sassuolo. Les Nerrazurri se sont rassurés la semaine dernière grâce à leurs deux victoires consécutives, et Simone Inzaghi a été confirmé à son poste. Le Barça pourra néanmoins compter sur deux renforts avec les retours dans le groupe de Frenkie de Jong et Franck Kessié.

Barça-Inter : Xavi compte sur le soutien du Camp Nou

Interrogé en conférence de presse en marge de la rencontre entre les Blaugranas et l’Inter Milan, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, s’est exprimé sur ses attentes.

"Les fans ont compris le message car les places sont épuisées. Le Camp Nou doit être un chaudron. Qu'ils applaudissent, et on va bosser dur pour qu'ils soient fiers. Nous attendons avec impatience une nuit magique demain, nous continuerons à attaquer et à être courageux."

Le coach espagnol a décidé d’haranguer les fans du Barça pour créer une atmosphère spéciale durant la rencontre. Une déclaration significative de l’ampleur et des enjeux qui entourent cette rencontre de Ligue des Champions.

Les compo probable du Barça :

Gardien : Ter Stegen

Défenseurs : Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso

Milieux de terrain : Pedri, Sergio Busquets, Gavi

Attaquants : Raphinha, Lewandowski, Dembélé

La compo probable de l'Inter :

Gardien : Onana

Défenseurs : Skriniar, De Vrij, Bastoni

Milieux de terrain : Darmian, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Di Marco, Mkhitaryan

Attaquant : Lautari