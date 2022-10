Barça Mercato : Un grand talent argentin pisté par le FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 11 octobre 2022 à 15:51

Souhaitant se renforcer au milieu de terrain lors du prochain mercato estival, le Barça aurait coché le nom d’une pépite argentine.

Barça Mercato : Un crack de Benfica pour remplacer Sergio Busquets

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du Barça ont commencé les grandes manœuvres pour trouver un successeur digne de ce nom à Sergio Busquets. La légende du FC Barcelone va quitter son club formateur à la fin de son contrat en juin 2023. Les Blaugranas s’activent en coulisse pour trouver la perle rare et les pistes se multiplient. Cette semaine, les noms de Jorginho et N’Golo Kanté ont notamment été cités par la presse espagnole.

Selon Sport, le Barça serait également intéressé par la nouvelle pépite de Benfica, Enzo Fernandez. Le milieu argentin de 21 ans a impressionné les observateurs du FC Barcelone avec ses récentes performances en Ligue des Champions. Omniprésent dans le milieu de Benfica, Enzo Fernandez a été un véritable poison pour le Paris Saint-Germain mercredi dernier. L’international argentin fait donc partie de la liste des candidats à la succession de Sergio Busquets en juin prochain. Sa situation contractuelle devrait néanmoins obliger le Barça à payer sa clause libératoire de 120 millions d’euros pour pouvoir le recruter.

Barça Mercato : La direction du FC Barcelone annonce la couleur pour le mercato

Le mercato des Blaugranas en 2023 commence à se dessiner et les Catalans vont adopter une stratégie différente. Mateu Alemany, le bras droit de Joan Laporta, a indiqué que le FC Barcelone devrait se focaliser sur les joueurs en fin de contrat l’été prochain. Le Barça veut rééditer la stratégie qui a permis le recrutement de Memphis Depay, Andreas Christensen ou encore Franck Kessié. Le FC Barcelone cible des joueurs expérimentés pour renforcer l’effectif de Xavi la saison prochaine. En plus de Jorginho, N’Golo Kanté, Ilkay Gundogan, Inigo Martinez et Milan Skriniar sont également pistés par les Blaugranas.