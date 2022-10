PSG-OM : Le Paris SG sans Mbappé et Messi lors du Classico ?

Publié par Thomas le 12 octobre 2022 à 12:18

À l'approche d'un Classico bouillant entre le PSG et l'OM, le club de la capitale craint une absence de deux de ses stars, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

PSG-OM : L’inquiétude plane à Paris avant le Classico

Le compte à rebours est lancé au Paris Saint-Germain pour son premier vrai choc de la saison en Ligue 1. En baisse de régime depuis plusieurs rencontres, l’actuel leader du championnat reçoit son rival de toujours, l’OM, 3e au classement. Un premier test pour Christophe Galtier qui réalise pour l’instant un sans-faute sur la scène nationale avec toujours aucun revers concédé. Mais la situation actuelle du Paris SG inquiète les observateurs, entre mauvais résultats et polémiques extra-sportives qui minent la dynamique positive du club.

En pleine rumeur sur une velléité de départ de Kylian Mbappé au mois de janvier, qui a embrasé la presse internationale, le PSG a acté un nouveau match nul décevant hier soir contre Benfica. À quelques jours du Classico contre l’ OM, le Bondynois a de fait créé la stupeur en fin de match, en sortant touché après un tacle reçu quelques minutes plus tôt. Lors de son remplacement (Carlos Soler, 90+1), l’attaquant français semblait encore boitillant de quoi laisser craindre un possible forfait pour PSG-OM. « Il a pris un vilain tacle, il a une torsion. Il a préféré faire en sorte de faire entrer un joueur frais », avait déclaré Christophe Galtier après la rencontre. Malgré ce coup reçu, Kylian Mbappé devrait assurer son rang face à l’équipe d’Igor Tudor dimanche soir, mais sera-t-il à 100% ? Rien n’est moins sûr.

Lionel Messi également incertain pour PSG-OM

Véritable métronome du trio offensif parisien cette saison, Lionel Messi n’est pas assuré de disputer le match au Parc des Princes dimanche, lui qui sort progressivement d’une légère blessure au mollet. Absent contre Reims le week-end dernier et encore hier face au Benfica, le septuple Ballon d’Or pourrait, selon L’Équipe, ne pas faire son retour cette semaine pour le Classico.

En cause, sa participation à la prochaine Coupe du Monde que l’attaquant argentin ne veut en aucun cas compromettre. Dans la crainte d’une rechute, la Pulga souhaiterait prendre son temps pour refouler les terrains et pourrait demander d’attendre encore un match. Néanmoins, il y a peu de chance que Christophe Galtier ne le préserve pour une rencontre aussi cruciale que PSG-OM, d’autant que l’équipe phocéenne n’est qu’à 3 petits points des Rouge et Bleu.