FC Nantes : Un important projet refait surface au FCN

Publié par ALEXIS le 12 octobre 2022 à 15:29

Après un long moment sans suite, le projet de déménagement du FC Nantes refait surface. Le dossier de cession suit son cours, selon les autorités d’Ancenis.

FC Nantes : La cession de l'espace demandé par Kita bientôt bouclée

Waldemar Kita a décidé, fin 2019, de trouver un espace plus grand pour abriter le centre de formation et les terrains d’entraînement du FC Nantes. Un projet qu’il a lancé en cherchant à acquérir un espace plus grand à Ancenis, étant donné que la Jonelière est devenue étroite et reste inextensible. Le président du FCN veut en effet regrouper toutes les équipes du club dans un même environnement. Plusieurs mois après l’annonce du projet, le dossier de cession des parcelles demandées est toujours d’actualité, si l’on en croit la confirmation de Maurice Perrion, président de la communauté de communes du Pays d’Ancenis, en Loire-Atlantique, ce mercredi 12 octobre.

D’après le responsable de la Compa, le projet de cession au président du FC Nantes de 35 hectares situés à Vair-sur-Loire, « suit son cours. L’État a donné son feu vert et le FC Nantes semble toujours intéressé », a précisé Maurice Perrion, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Enfin le bout du tunnel pour Waldemar Kita et le FCN ?

Le projet de Waldemar Kita va enfin être mis sur les rails. Le FC Nantes va quitter la Jonelière à La Chapelle-sur-Erdre où il n’est pas possible de faire des travaux d’extension des infrastructures. Après des mouvements d’opposition à la cession du terrain à un montant jugé inférieur à l’estimation de France Domaine, tout semble rentré dans l’ordre si l’on en croit le journal régional.

« La Compa a donc revu sa copie et le bureau communautaire a adopté mardi 11 octobre les nouvelles conditions de vente des 35 ha situés sur la zone d’activités des Merceries à Vair-sur-Loire », a indiqué la source. Une bonne nouvelle pour le président du FC Nantes, qui doit cependant affronter les supporters Jaune et Vert, fermement opposés au transfert de leur équipe dans le pays d’Ancenis.