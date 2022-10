Stade Rennais Mercato : La signature d'un joyau bientôt bouclée !

Publié par Thomas le 11 octobre 2022 à 11:24

Après sa victoire probante contre le FC Nantes en Ligue 1, le Stade Rennais s'apprêterait à finaliser une superbe signature au poste de milieu offensif.

Stade Rennais Mercato : La signature de Désiré Doué se précise au SRFC

Tous les voyants sont au vert chez les Rouge et Noir, récents vainqueurs du rival, le FC Nantes, au Roazhon Park (3-0). Désormais 6e à 5 points de l'Olympique de Marseille (3e), le SRFC semble enfin avoir lancé sa saison après un début d'exercice en dents de scie. Si plusieurs recrues montent en puissance match après match, à l'image de la charnière centrale Rodon-Theate de plus en plus impériale ou du duo offensif Kalimuendo-Gouiri, c'est du côté du centre de formation que l'on trouve la plus grande surprise de ce début de saison.

Encore inconnu la saison dernière, le jeune Désiré Doué fait figure de sensation cette saison sous les ordres de Bruno Genesio. Le milieu offensif de 17 ans, qui a connu ses premiers pas en pro lors de la premère journée face au FC Lorient, signe une montée en gamme impressionante, ponctuée par 2 buts lors des deux dernières rencontres. Entré en jeu en toute fin de match contre le FC Nantes, le milieu offensif s'est targué d'un but dans la minute qui a suivi, d'une frappe superbe aux abords de la surface. Une dynamique incroyable pour le natif d'Angers qui devrait de fait bientôt voir son contrat prolonger au Stade Rennais.

Stade Rennais Mercato : Désiré Doué veut s'inscrire dans la durée au SRFC

Alors qu'il paraphait son premier contrat professionnel le 14 avril dernier, Désiré Doué devrait rapidement être blindé par ses dirigeants. "Seulement" sous contrat jusqu'en 2024 (maximum autorisé pour un jeune du centre de formation), la pépite rennaise est actuellement en discussions pour un nouveau bail chez les Rouge et Noir. Comme l'indique Stade Rennais Online, le joueur comme le club veulent finaliser ce dossier au plus vite et un certain "optimisme" serait de mise pour une extension longue durée.

« Je pense qu’il y a un vrai projet à mener dans la formation car il y a de très bons jeunes ici. Ça doit être la politique du club dans les années à venir, fidéliser nos jeunes joueurs. Je ne dis pas qu’ils vont rester ici toute leur carrière comme au Real ou au Barça, mais il doit y avoir un vrai projet identifié sur les années », indiquait récemment Bruno Genesio concernant son académie.

Un message de l'entraîneur du SRFC adressé directement à sa direction et qui fait écho aux récents départs d'Eduardo Camavinga (Real Madrid) ou encore Mathys Tel (Bayern Munich), mal digérés par le club. Pour Bruno Genesio, l'objectif est clair, à l'image de clubs comme l'OL ou plus récemment le PSG, le Stade Rennais doit construire son futur autour de ses jeunes talents issus du centre de formation, l'un des meilleurs en Europe.