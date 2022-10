AC Ajaccio Mercato : La grosse promesse de la recrue Belaïli à l'ACA

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2022 à 02:09

L’ AC Ajaccio a officialisé la signature de Youcef Belaïli. L’attaquant algérien a fait une grosse promesse au club corse et à ses supporters.

AC Ajaccio : Youcef Belaïli signe un contrat d’un an

Comme pressenti et annoncé, Youcef Belaïli s’est engagé avec l’ AC Ajaccio pour une seule saison, jusqu’au 30 juin 2023. Libre de tout engagement depuis son départ du Stade Brestois, fin septembre 2022, il arrive sous forme de joker à l’ACA et portera le maillot floqué du N°92 .

« Le club tient son dernier renfort offensif ! Youcef Belaïli, attaquant international algérien, s’engage en Blanc et Rouge jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Le joueur de 30 ans vient apporter son talent et son expérience au groupe pour la mission maintien en Ligue 1 Uber Eats ! » a appris le club corse dans un communiqué officiel.

L'ACA heureux d'accueillir l'Algérien en renfort

Compatriote et coéquipier d’Andy Delort en sélection d’Algérie, la recrue des Acéistes a été convaincue par le buteur de l'OGC Nice, de rejoindre le club de l’Ile de Beauté. Johan Cavalli, coordinateur sportif de l’ AC Ajaccio, l’a souligné en conférence de presse. « L’opportunité de Youcef est tombée et nous avons pris beaucoup de renseignements sur le joueur et l’homme qui nous a été fortement conseillé par notre ami Andy Delort. »

Le responsable du club promu en Ligue 1 ne cache pas sa joie d’accueillir le polyvalent joueur, en renfort.

« Nous avons foncé, car nous connaissons ses qualités : il peut éliminer n’importe quel joueur, n’importe où sur le terrain. Il est décisif, il peut marquer et réaliser des passes décisives. C’est quelqu’un de très complet. On sait que Youcef est ici, car il s’est passé des choses, mais dans notre situation, on pèse le pour et le contre. On sait que le vestiaire sera toujours plus important. Youcef est là parce qu’il est revanchard justement. »

Belaïli veut tout donner pour le maintien du club Corse en Ligue 1

La nouvelle recrue, elle, se dit prête à aider l’ AC Ajaccio (18e de Ligue 1) à redresser la barre. Elle en a fait la promesse dans ses premières impressions, lors de sa présentation à la presse en Corse.

« J’ai choisi Ajaccio, car j’ai parlé avec Andy Delort, il m’a dit que c’était un bon club. Merci au club pour l’accueil, je vais tout donner pour le club, marquer des buts, des passes décisives pour rester en Ligue 1. J’ai de l’expérience, je vais tout donner. L’objectif c’est le maintien avec le groupe, le coach, Johan, les supporters. »

S’il est qualifié rapidement, Youcef Belaïli pourrait prendre part au match contre l’ESTAC à Troyes, dimanche (15h). Surtout qu’il « est prêt physiquement » comme l’a indiqué le club.