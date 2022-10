AC Ajaccio Mercato : C'est fait, Youcef Belaïli débarque à l'ACA !

Publié par ALEXIS le 12 octobre 2022 à 14:11

La signature de Youcef Belaïli à l’ AC Ajaccio est imminente. Il aurait quitté l’Algérie pour la Corse, afin de boucler les derniers détails de son contrat.

AC Ajaccio Mercato : Youcef Belaïli attendu en Corse pour s’engager librement

Youcef Belaïli va rester en Ligue 1 après son départ du Stade Brestois. Il est attendu en Corse pour signer à l’AC Ajaccio. D’après les informations de L’Équipe, le polyvalent ailier s'est envolé ce mercredi d'Oran vers l’Ile de Beauté, pour s’engager librement avec le club promu en Ligue 1. Sauf retournement de situation de dernière minute, l’international algérien (44 sélections, 9 buts) devrait renforcer l’ACA. Il sera enrôlé comme joker, car il est libre de tout engagement depuis la rupture de son contrat avec le SB29, fin septembre.

Tout est déjà réglé pour la signature de l'Algérien

Mardi, Foot Mercato a annoncé que le clan Youcef Belaïli était tout proche de trouver un accord avec l’AC Ajaccio. Un rendez-vous était prévu entre les parties pour boucler le dossier. Une information confirmée par une autre source, en plus du quotidien sportif. Selon le journaliste Samir Djabali, il n’y a plus l'ombre d'un doute, le joueur de 30 ans va bel et bien renforcer l’équipe d’Olivier Pantaloni dans les prochaines heures. D’après le présentateur de l’émission Paname Football Club, il n’y a « pas de rebondissement dans le transfert de Youcef Belaïli », car l’ancien joueur d’Angers SCO et du Stade Brestois et son entourage ont décollé d’Algérie, « pour signer ce jour à l’ACA ».

L'AC Ajaccio a recruté 8 nouveaux joueurs lors du dernier mercato estival. Romain Hamouma, Yoann Touzghar, Thomas Mangani, Youssouf Koné (prêté par l'OL) et Clément Vidal. Malgré cela, les Acéistes sont en difficulté en Ligue 1. Ils sont 18es du championnat après 10 journées et relégables en Ligue 2. L'expérience de Youcef Belaïli (auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 13 matchs disputés avec Brest en fin de saison dernière) devrait donc être un plus pour l'équipe de Pantaloni.