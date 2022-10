Mercato PSG : Armée numérique contre Mbappé, un acteur confirme

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2022 à 17:49

Malgré le démenti du PSG, une armée numérique aurait bien été mise en place par la direction du club pour dénigrer certaines personnes, dont Kylian Mbappé.

Mercato PSG : « Ce sont des choses qui ont été demandées par le client »

Si le Paris Saint-Germain évoque une « absurdité totale » à propos des révélations de Mediapart sur la campagne de diabolisation organisée contre Kylian Mbappé, d’autres joueurs et des médias, Frédéric Geldhof, ancien directeur des opérations de UReputation, filiale de l'agence de communication Digital Big Brother, au coeur de l'affaire « armée numérique », confirme les révélations de Mediapart.

« Que le PSG puisse dire «non, non, on ne les connaît pas », c’est étonnant. Notre rôle était de mettre en musique sur les réseaux sociaux et sur Internet la stratégie du Paris Saint-Germain, de la direction de la communication du Paris Saint-Germain », confie Frédéric Geldhof au micro de RTL. Et celui qui indique avoir été en contact avec l’ancien directeur de la communication du Paris SG, Jean-Martial Ribes, s’est voulu plus explicite en déclarant : « Tout ce qui a été diffusé via nos comptes, ce sont des choses qui ont été demandées par le client (...) Quand on nous dit de faire quelque chose, on a un contrat, donc on l'effectue. Si on nous donne un nom, une personne sur laquelle tweeter, on le fait. »

L’affaire est tellement sérieuse que l’ancien attaquant de l’AS Monaco pourrait rompre unilatéralement son contrat avec le Paris SG.

Mercato PSG : Mbappé prêt à rompre son contrat avec le Paris SG ?

Si un départ durant le prochain mercato hivernal semblait assez compliqué pour lui, Kylian Mbappé pourrait désormais, avec les révélations fournies par Mediapart, obtenir la rupture de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Interrogé par RMC, Laurent Fellous, avocat en droit du sport, explique notamment :

« C’est un contrat à durée déterminée spécifique dont les conditions de rupture sont prévues dans le cadre du contrat et de la loi. L'un des cas de figure est celui de la faute grave (…) Une autre obligation au contrat qui est, à mon sens, largement enfreinte est celle de la loyauté. Dans le cadre d'un contrat de travail, les deux parties ont une obligation de loyauté l'une envers l'autre. On ne peut pas nuire à l'autre de manière intentionnelle. Si les faits révélés par Mediapart sont avérés, la faute grave est atteinte dès lors qu'il y a une intention manifeste de nuire, de la part du Paris Saint-Germain, à l'encontre de l'un de ses salariés. Juridiquement, cela peut également permettre à Kylian Mbappé de rompre son contrat. »

Reste maintenant à savoir ce que va faire Kylian Mbappé dans les prochaines semaines avec cette affaire.