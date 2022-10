FC Nantes : Une déclaration tombe sur l'avenir de Waldemar Kita

Publié par Jules le 13 octobre 2022 à 16:58

Le FC Nantes subit depuis plusieurs mois la colère de nombreux supporters à l'encontre de Waldemar Kita. Une déclaration ne devrait pas arranger les choses.

FC Nantes : Waldemar Kita ne lâchera pas le FCN

Cela fait un bon moment qu'une large partie des supporters du FC Nantes veulent voir Waldemar Kita quitter le club. En effet, la gestion souvent jugée scabreuse du Polonais gêne les fans des Canaris qui rêvent que leur club change de main très prochainement. Un souhait qui ne devrait pas être exaucé selon les dernières informations d'une personnalité très bien renseignée sur les coulisses du pouvoir nantais.

Interrogé par So Foot, Saber Jendoubi, auteur du livre L'insaisissable Monsieur K., explique que le propriétaire du FC Nantes n'est apparemment pas prêt à lâcher la Maison Jaune. Pire que cela pour les supporters contrariés, il pourrait y rester jusqu'à sa mort. "Ce que me disent certains de ses proches, c'est qu'il mourra sur scène. Il mourra sur le gazon. Il mourra propriétaire du FC Nantes. Il aime trop cette visibilité, ces projecteurs, et être l'objet de ces ressentiments." Une déclaration qui risque de ne pas plaire aux plus réticents supporters des Canaris qui en ont assez de la gestion de l'homme d'affaires depuis 2007 et qui rêvent d'un avenir différent pour leur club.

La bonne santé du FCN pousse Kita à ne pas vendre le club

S'il semblait fragilisé il y a quelques saisons à la tête du FC Nantes, Waldemar Kita semble aujourd'hui plus fort que jamais à la tête du club et n'a pas du tout en tête l'idée de vendre le FCN. En effet, avec la récente victoire de la Maison Jaune en Coupe de France, le club a retrouvé une certaine aura dans le football français et affiche une belle santé financière.

En plus de cela, le FC Nantes se penche actuellement sur des projets de grande envergure lancés par Waldemar Kita. Parmi ceux-là, la construction d'un nouveau stade, mais également d'un nouveau centre de formation, où les discussions avancent ces derniers jours. Difficile d'imaginer Waldemar Kita quitter le FCN avant d'avoir pu voir son équipe jouer dans leur nouveau stade si le projet se concrétise.